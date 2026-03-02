Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Piden que se investigue objetivamente caso de Karina Barrón

Diputados del PRI, PAN y Morena llamaron a una indagatoria imparcial en el caso de Karina Barrón y evitar uso político de instituciones

  • 02
  • Marzo
    2026

Ante los últimos hechos del caso de Karina Barrón, diputados en el Congreso local pidieron que se investigue de manera política y se deje de lado el golpeteo político.

Diputados de los PRI, PAN y Morena pidieron a las autoridades que se hicieran las investigaciones; sin embargo, Javier Caballero del PRI resaltó su solidaridad con Karina Barrón y señaló que estos actos parecieran más una revancha política.

nl-javier-caballero.jpg

“Primero que nada, pues, enviar la solidaridad tanto a ella como a su familia y esperando que las instituciones de procuración de justicia hagan su trabajo de una manera transparente, imparcial, que no se involucre en temas partidistas, electorales o de revanchismo y que no se utilicen las instituciones como un brazo armado para tomar revancha”.

“Esperamos que se aclare su situación. Todo se dio de una manera bastante extraña que, pues, pareciera que obedece alguna revancha y pareciera que obedece algún uso de las instituciones, pero bueno, pues siempre hemos sido muy respetuosos de los procesos; lo que queremos es que se lleve a cabo de una manera transparente y que no pesen los puestos de quienes están involucrados en este proceso, que no por ser un senador de la República pueda tener una coacción sobre las instituciones que ejercen”, dijo Javier Caballero.

Así mismo, la diputada de Morena, Greta Barra, pidió a las autoridades una investigación profunda y que haya justicia para quien corresponda.

nl-greta-barra.jpg

“Entiendo que hay la suficiente información, que el expediente está lo suficientemente completo para que pueda ser sancionado este caso. Lo que pedimos es que se investigue y que haya justicia para quien tenga que haber, pero sobre todo que se pueda investigar cualquier caso de corrupción, de extorsión, de falsas declaraciones”.

“En general, cualquier delito, pues tenemos que estar del lado de la justicia, entonces sí pediríamos que sea investigado”, agregó Greta Barra.


