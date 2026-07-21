Piden reforzar operativos contra ‘montachoques’ en Monterrey

El diputado Héctor Morales exhortó a los municipios metropolitanos a aumentar vigilancia en vialidades ante reportes de accidentes provocados para extorsionar

Ante el incremento de reportes relacionados con los llamados "montachoques", el diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, pidió a los municipios del área metropolitana de Monterrey fortalecer las acciones de vigilancia, monitoreo y prevención en las principales vialidades para proteger la integridad y el patrimonio de los automovilistas.

Al presentar un exhorto en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León, el legislador señaló que recientemente se han registrado casos en la avenida Lázaro Cárdenas, además de antecedentes en otras arterias de alta circulación como la Carretera Nacional, Universidad, Ruiz Cortines y Lincoln.

Alertan por grupos que provocan accidentes

Morales Rivera explicó que estos grupos cambian constantemente de ubicación para evitar ser detectados por las autoridades y generan accidentes de manera intencional para posteriormente exigir pagos a las víctimas.

"Ha ido en aumento un fenómeno delictivo que conocemos como montachoques. Son individuos que propician deliberadamente accidentes para después generar procesos de extorsión, intimidación y agresión contra los ciudadanos", afirmó.

El diputado destacó la importancia de que las autoridades municipales incrementen la vigilancia en las vialidades metropolitanas para inhibir este tipo de delitos.

"Debemos ponerle un alto a quienes se dedican a ocasionar este tipo de accidentes. Es muy importante que las autoridades municipales refuercen el monitoreo y la vigilancia de las vialidades metropolitanas para inhibir este tipo de delitos", subrayó.

Víctimas enfrentan amenazas e intimidación

El legislador advirtió que las personas afectadas no solo enfrentan daños materiales, sino también amenazas e intimidaciones por parte de quienes participan en estas prácticas.

Indicó que los delincuentes suelen exigir documentos personales, tomar fotografías de identificaciones y recopilar información sensible que puede aumentar los riesgos para las víctimas.