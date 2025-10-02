Piloto con el que viajaba Débora dio positivo a alcohol y drogas

El piloto de la avioneta en la que viajaba la conductora de televisión Débora Estrella, identificado como Bryan Ballesteros Argueta, dio positivo a consumo de alcohol y marihuana en los exámenes toxicológicos practicados tras el accidente, informó una fuente de la Fiscalía estatal.

Las pruebas confirmaron la presencia de ambas sustancias en el organismo del instructor, sin especificar los niveles de las mismas.

Los estudios realizados a la conductora resultaron negativos.

Las autoridades aclararon que este hallazgo no permite concluir que la intoxicación del piloto haya sido la causa del siniestro.

El percance ocurrió la tarde del sábado 20 de septiembre, cuando la aeronave tipo Cessna 150 cayó a unos metros de Interpuerto, en el Parque Industrial Mitras, municipio de García. El reporte se generó a las 18:50 horas, y a las 04:12 del domingo Protección Civil de Nuevo León informó la conclusión de las labores de recuperación de los cuerpos de ambas víctimas.

Minutos antes del accidente, Débora Estrella, de 43 años, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la aeronave desde el Aeropuerto del Norte, en Apodaca.

El piloto, Bryan Ballesteros Argueta, estudió en la Escuela de Aviación México entre 2013 y 2016, donde se graduó como Primer Oficial de B737 y A320. Se desempeñó como copiloto en la aerolínea Viva Aerobús de 2018 a 2023. En su perfil de redes sociales se describía como un “piloto profesional capaz de pilotar en situaciones complicadas”.

La investigación formal está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará las circunstancias del accidente.

Testigos de las colonias aledañas al lugar del siniestro señalaron que la avioneta realizaba acrobacias antes de desplomarse.

Fuentes cercanas confirmaron que Débora Estrella había iniciado hace algunos meses sus clases de aviación.

