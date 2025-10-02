Cerrar X
EH_CONTEXTO_7_e6d44692f5
Nuevo León

Piloto con el que viajaba Débora dio positivo a alcohol y drogas

El piloto con el que viajaba la conductora Débora Estrella dio positivo a consumo de alcohol y marihuana en los exámenes toxicológicos hechos tras el accidente

  • 02
  • Octubre
    2025

El piloto de la avioneta en la que viajaba la conductora de televisión Débora Estrella, identificado como Bryan Ballesteros Argueta, dio positivo a consumo de alcohol y marihuana en los exámenes toxicológicos practicados tras el accidente, informó una fuente de la Fiscalía estatal.

Las pruebas confirmaron la presencia de ambas sustancias en el organismo del instructor, sin especificar los niveles de las mismas. 

Los estudios realizados a la conductora resultaron negativos.

Las autoridades aclararon que este hallazgo no permite concluir que la intoxicación del piloto haya sido la causa del siniestro. 

El percance ocurrió la tarde del sábado 20 de septiembre, cuando la aeronave tipo Cessna 150 cayó a unos metros de Interpuerto, en el Parque Industrial Mitras, municipio de García. El reporte se generó a las 18:50 horas, y a las 04:12 del domingo Protección Civil de Nuevo León informó la conclusión de las labores de recuperación de los cuerpos de ambas víctimas.

Minutos antes del accidente, Débora Estrella, de 43 años, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la aeronave desde el Aeropuerto del Norte, en Apodaca.

El piloto, Bryan Ballesteros Argueta, estudió en la Escuela de Aviación México entre 2013 y 2016, donde se graduó como Primer Oficial de B737 y A320. Se desempeñó como copiloto en la aerolínea Viva Aerobús de 2018 a 2023. En su perfil de redes sociales se describía como un “piloto profesional capaz de pilotar en situaciones complicadas”.

La investigación formal está  a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará las circunstancias del accidente.

Testigos de las colonias aledañas al lugar del siniestro señalaron que la avioneta realizaba acrobacias antes de desplomarse.

Fuentes cercanas confirmaron que Débora Estrella había iniciado hace algunos meses sus clases de aviación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25275628193387_a61ff1e22e
Analizan grabaciones de aviones que chocaron en aeropuerto de NY
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
publicidad

Últimas Noticias

exposion_cartel_santa_lucia_9dc3ea5068
Inauguran Festival Santa Lucía con exposición 'A la hora del té'
La_Pastora_clausura_02_449ecd78ea
Impone Profepa clausura total temporal a Zoológico La Pastora
miguel_flores_nl_ebeec69970
Destaca Miguel Flores reducción del 73% de homicidios en NL
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×