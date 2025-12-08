Podcast
Nuevo León

Pirotecnia deja saldo fatal en Nuevo León: Protección Civil

Autoridades estatales registraron cifras alarmantes por pirotecnia al inicio de la temporada decembrina: 4 muertos y 12 lesionados

  • 08
  • Diciembre
    2025

Apenas inicia la temporada decembrina y las cifras ya resultan alarmantes: cuatro personas han perdido la vida y otras 12 lesionadas por el uso de pirotecnia en Nuevo León.

Aunque oficialmente el periodo de mayor actividad comprende diciembre y enero, este arranque, con solo el caso del municipio de Pesqueria, ya superó por completo los números de toda la temporada pasada, cuando durante 2024 se registraron 11 lesionados y una persona fallecida.

De acuerdo con Protección Civil del Estado, las lesiones relacionadas con pirotecnia han aumentado un 35 por ciento. La mayoría de los casos involucran quemaduras de distintos grados e incluso pérdida de extremidades, principalmente de manos, provocadas por artefactos de alto poder como los conocidos “megapetardo” y “superbomba”.

fc-nl-cohetes.jpeg

La situación ha detonado también un incremento en reportes ciudadanos. La línea de denuncia anónima 089 ha recibido múltiples avisos que han derivado en decomisos en los municipios de Guadalupe y Apodaca, además de la detención de una persona en Juárez.


Whats_App_Image_2025_12_07_at_10_35_08_PM_1_e89e812048
