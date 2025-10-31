Plantea Adrián de la Garza un 'Presupuesto Municipalista'

El alcalde Adrián de la Garza Santos presentó este viernes una serie de propuestas ante la Comisión de Presupuesto del Congreso local para integrar un Paquete Fiscal 2026 con enfoque municipalista, que priorice la transparencia, la equidad y el fortalecimiento financiero de los municipios.

Durante las mesas de trabajo con los legisladores, De la Garza destacó que las ciudades son el primer nivel de respuesta ante las necesidades ciudadanas, y con frecuencia deben asumir funciones que competen a otros órdenes de gobierno.

Propone mayor participación en el Impuesto Sobre la Nómina

Entre los planteamientos del alcalde sobresale el incremento de la participación municipal en el Impuesto Sobre la Nómina, que pasaría del 6.28% actual al 20%, con el fin de dotar de más recursos a los municipios para atender servicios básicos y obras públicas.

Asimismo, propuso modificar el artículo 17 de la Ley de Coordinaciones para el Estado de Nuevo León, con el objetivo de ajustar la participación por derechos de control vehicular de $0.6 a $1.6 pesos por cada vehículo registrado según su domicilio.

Busca crear una bolsa general equitativa para los municipios

De la Garza también planteó la creación de una bolsa estatal común que distribuya los recursos entre los municipios con base en indicadores objetivos, como población, esfuerzo recaudatorio y contribución económica.

“Estas propuestas buscan construir una nueva relación Estado-Municipio que fortalezca a ambos, entre más eficientes sean los municipios para ejercer sus recursos, más fuerte será el Estado”, afirmó.

