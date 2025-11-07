Cerrar X
Nuevo León

Plantea reforma para proteger adeudos de trabajadores fallecidos

Se busca que las empresas orienten a los familiares de los trabajadores fallecidos para que reciban las indemnizaciones correspondientes

  • 07
  • Noviembre
    2025

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para que las empresas puedan orientar a los familiares de los trabajadores fallecidos para que reclamen las indemnizaciones correspondientes.

El funcionario destacó que existe un vacío en dicha legislación que genera criterios contradictorios en los tribunales laborales, debido a que se permite que, en algunos casos, el patrón promueva el procedimiento de designación.

“Urge garantizar que los recursos derivados del esfuerzo del trabajador lleguen a quienes legítimamente les corresponden. Las familias no pueden quedar indefensas por desconocimiento, falta de recursos o procesos confusos. Por empatía las empresas deben acompañar a los deudos en la realización de los trámites”, subrayó el funcionario.

El legislador explicó que aunque se permite al trabajador designar beneficiarios para el cobro de salarios, prestaciones o indemnizaciones generadas por su fallecimiento, muchos ignoran el procedimiento, lo que provoca conflictos, demoras e incertidumbre jurídica.

Dicha propuesta adiciona un segundo párrafo al artículo 115 para especificar el alcance de la participación del patrón en la designación de beneficiarios, con el fin de evitar diversas interpretaciones.


