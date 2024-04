Poliamor: ¿NL aceptaría que sea considerado matrimonio?

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que las relaciones poliamorosas, no podrían ser consideradas como un matrimonio, quisimos preguntarles a los neoloneses si están de acuerdo con este tipo de vínculos y, aunque los respetan, consideran que no deben ser incluidos dentro del concepto de matrimonio.

“Estoy en contra, no lo veo normal, pero cada quien su gusto; se ha perdido mucho los valores, ahorita lo veo más como libertinaje; creo que es cuestión de educación”, opinó Alberto para este medio.

Vamos por pasos: ¿Qué es el poliamor? de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es una “relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas”.

¿Porqué la SCJN discutió esto? En 2022, una persona en Puebla ganó un amparo al considerar que los artículos 264 y 267 de su código civil lo discriminaba, no le permitía su libre desarrollo y eran inconstitucionales al decir que el matrimonio sólo es entre dos personas, no más.

“No estoy de acuerdo, pues porque no es lo normal; pues yo creo que ni que se junten, mucho menos matrimonio”, dijo José Luis.

Y aunque en menos palabras, la opinión de José Luis no está lejos de lo que concluyeron los magistrados de la Suprema Corte, los cuales argumentaron que no son vínculos afectivos de la mayoría de los mexicanos, además de generar conflictos sociales, económicos y legales.

Pero más allá de las controversias, en el documento de revisión 695/2023, la Suprema Corte incluyó lo expuesto por su similar de Canadá en 2011, en donde se destaca que aceptarlo como algo legal institucionalizaría la desigualdad de género, la jerarquía del patriarcado y el control autoritario, algo que Arturo, otro neolonés, está de acuerdo.

“Creo que, serían muy pocos los casos donde dos mujeres o tres mujeres estén de acuerdo en compartir pareja con un mismo hombre, lo veo, no imposible, pero poco probable, sí lo veo más como el área más que el hombre, teniendo una cierta tilde machista el país todavía, el hombre quiera tener dos o más mujeres”

Por el momento, el poliamor no será matrimonio y la Suprema Corte determina que no es discriminativo, pues no por ello impiden su práctica, ni se vulnera el desarrollo de la personalidad de quienes así lo deseen practicar.

