¡Políticos de Nuevo León se ponen muy navideños!
La clase política de Nuevo León coincide en el promover la gratitud y la unión familiar como pilares para cerrar este año
- 24
-
Diciembre
2025
Con la llegada de la Navidad, la actividad política en Nuevo León ha dado paso a los mensajes de unidad, las tradiciones familiares y las acciones de beneficencia.
A través de sus redes sociales, alcaldes, funcionarios y legisladores de diversos partidos se han mostrado "muy navideños", compartiendo con la ciudadanía una faceta más personal y cercana.
Desde desfiles municipales hasta cenas íntimas, los líderes del estado han aprovechado las plataformas digitales para conectar con los nuevoleoneses, demostrando que, más allá de la agenda pública, comparten el mismo espíritu festivo que cualquier ciudadano.
Entre la familia y la comunidad
El gobernador Samuel García y el secretario de Gobierno, Miguel Flores, han encabezado esta tendencia, compartiendo momentos familiares y mensajes de esperanza para el próximo año.
Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se ha mantenido activo en la entrega de juguetes y apoyos, reforzando el vínculo con los vecinos de las colonias más vulnerables de la capital.
En el ámbito legislativo, figuras como el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, también se sumaron a las celebraciones, publicando postales navideñas y deseos de prosperidad para las familias del estado.
Solidaridad como bandera
Más allá de las fotos tradicionales, el común denominador de la clase política en este 2025 ha sido la gestión social.
La entrega de juguetes en distintas zonas ha sido una constante, buscando llevar un momento de alegría a quienes más lo necesitan.
Ya sea participando en los coloridos desfiles navideños de los municipios o compartiendo la calidez de su hogar, los políticos de Nuevo León coinciden en un mensaje central: la importancia de la unión familiar y la gratitud.
El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez con sus hijas
Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno
Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión
Luis Susarrey, Secretario General de San Pedro
Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey
Héctor García, alcalde de Guadalupe
Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente y Manchas, la perrita maratonista
Betsabe Rocha, Secretaria de Economía
Carlos de la Fuente, diputado del PAN
Lorena de la Garza dip del PRI
Mauricio Farah, alcalde de San Pedro
Waldo Fernández, senador por NL
Andrés Mijes, alcalde de Escobedo
Gaby Oyervides, Presidenta del DIF Monterrey
