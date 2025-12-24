Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_24_48_PM_9c0167fdbb
Nuevo León

¡Políticos de Nuevo León se ponen muy navideños!

La clase política de Nuevo León coincide en el promover la gratitud y la unión familiar como pilares para cerrar este año 

  • 24
  • Diciembre
    2025

Con la llegada de la Navidad, la actividad política en Nuevo León ha dado paso a los mensajes de unidad, las tradiciones familiares y las acciones de beneficencia.  

A través de sus redes sociales, alcaldes, funcionarios y legisladores de diversos partidos se han mostrado "muy navideños", compartiendo con la ciudadanía una faceta más personal y cercana. 

Desde desfiles municipales hasta cenas íntimas, los líderes del estado han aprovechado las plataformas digitales para conectar con los nuevoleoneses, demostrando que, más allá de la agenda pública, comparten el mismo espíritu festivo que cualquier ciudadano. 

Entre la familia y la comunidad 

El gobernador Samuel García y el secretario de Gobierno, Miguel Flores, han encabezado esta tendencia, compartiendo momentos familiares y mensajes de esperanza para el próximo año.  

Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se ha mantenido activo en la entrega de juguetes y apoyos, reforzando el vínculo con los vecinos de las colonias más vulnerables de la capital. 

En el ámbito legislativo, figuras como el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, también se sumaron a las celebraciones, publicando postales navideñas y deseos de prosperidad para las familias del estado. 

Solidaridad como bandera

Más allá de las fotos tradicionales, el común denominador de la clase política en este 2025 ha sido la gestión social. 

La entrega de juguetes en distintas zonas ha sido una constante, buscando llevar un momento de alegría a quienes más lo necesitan. 

Ya sea participando en los coloridos desfiles navideños de los municipios o compartiendo la calidez de su hogar, los políticos de Nuevo León coinciden en un mensaje central: la importancia de la unión familiar y la gratitud.

El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez con sus hijas

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.24.48 PM.jpeg

Miguel  Flores Serna, Secretario General de Gobierno

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.25.25 PM.jpeg

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.25.58 PM.jpeg

Luis Susarrey, Secretario General de San Pedro

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.26.47 PM.jpeg

Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.27.09 PM.jpeg

Héctor García, alcalde de Guadalupe

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.27.39 PM.jpeg

Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente y Manchas, la perrita maratonista

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.28.39 PM.jpeg

Betsabe Rocha, Secretaria de Economía

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.29.25 PM.jpeg

Carlos de la Fuente, diputado del PAN

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.32.54 PM.jpeg

Lorena de la Garza dip del PRI

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.34.22 PM.jpeg

Mauricio Farah, alcalde de San Pedro

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.39.49 PM.jpeg

Waldo Fernández, senador por NL

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.40.14 PM.jpeg

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.40.48 PM.jpeg

Gaby Oyervides, Presidenta del DIF Monterrey

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.42.05 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bolsonaro_5a2abc616a
Jair Bolsonaro abandona reclusorio para tener cirugía
IMG_1737_f01f9fe235
Invitan Samuel García y Mariana Rodríguez a la Macro Navidad
verificacion_de_bosques_importados_2c4b7f3355
Profepa Finaliza operativo de importación de árboles de Navidad
publicidad

Últimas Noticias

avion_marina_semar_estrella_desploma_galveston_texas_295a2f3dec
Padre de menor que falleció en accidente aéreo viaja hacia EUA
bolsonaro_5a2abc616a
Jair Bolsonaro abandona reclusorio para tener cirugía
Epstein_7a223e4d53
EUA dice que necesita unas semanas para publicar archivos Epstein
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_14715faae9
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas
publicidad
×