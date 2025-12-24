¡Políticos de Nuevo León se ponen muy navideños!

Con la llegada de la Navidad, la actividad política en Nuevo León ha dado paso a los mensajes de unidad, las tradiciones familiares y las acciones de beneficencia.

A través de sus redes sociales, alcaldes, funcionarios y legisladores de diversos partidos se han mostrado "muy navideños", compartiendo con la ciudadanía una faceta más personal y cercana.

Desde desfiles municipales hasta cenas íntimas, los líderes del estado han aprovechado las plataformas digitales para conectar con los nuevoleoneses, demostrando que, más allá de la agenda pública, comparten el mismo espíritu festivo que cualquier ciudadano.

Entre la familia y la comunidad

El gobernador Samuel García y el secretario de Gobierno, Miguel Flores, han encabezado esta tendencia, compartiendo momentos familiares y mensajes de esperanza para el próximo año.

Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se ha mantenido activo en la entrega de juguetes y apoyos, reforzando el vínculo con los vecinos de las colonias más vulnerables de la capital.

En el ámbito legislativo, figuras como el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, también se sumaron a las celebraciones, publicando postales navideñas y deseos de prosperidad para las familias del estado.

Solidaridad como bandera

Más allá de las fotos tradicionales, el común denominador de la clase política en este 2025 ha sido la gestión social.

La entrega de juguetes en distintas zonas ha sido una constante, buscando llevar un momento de alegría a quienes más lo necesitan.

Ya sea participando en los coloridos desfiles navideños de los municipios o compartiendo la calidez de su hogar, los políticos de Nuevo León coinciden en un mensaje central: la importancia de la unión familiar y la gratitud.

El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez con sus hijas

Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión

Luis Susarrey, Secretario General de San Pedro

Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

Héctor García, alcalde de Guadalupe

Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente y Manchas, la perrita maratonista

Betsabe Rocha, Secretaria de Economía

Carlos de la Fuente, diputado del PAN

Lorena de la Garza dip del PRI

Mauricio Farah, alcalde de San Pedro

Waldo Fernández, senador por NL

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Gaby Oyervides, Presidenta del DIF Monterrey





