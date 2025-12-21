Presa El Cuchillo iniciará desfogue este lunes por la medianoche

La Presa El Cuchillo comenzará a ser desfogada a partir de la medianoche de este lunes 22 de diciembre, informó el Municipio de General Bravo, que alertó a la población sobre la apertura de al menos una compuerta del embalse.

El Municipio recomendó a los habitantes mantenerse alejados del Río San Juan durante el desfogue.

La alerta se replicó también en el Municipio de China, donde se ubica la presa, tras ser notificado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Motivo del desfogue

La acción tiene como objetivo liberar agua para cumplir con la deuda hídrica de México con Estados Unidos.

Según productores agrícolas de Tamaulipas, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum planea extraer 150 millones de metros cúbicos, equivalente al 16.4% del almacenamiento del embalse.

Ajuste en el volumen de extracción

Inicialmente, fuentes estatales indicaron que se liberarían 100 millones de metros cúbicos, pero representantes de distritos de riego tamaulipecos confirmaron que en una reunión con el director regional de Conagua, Luis Carlos Alatorre, se precisó que el volumen será de 150 millones.

Las autoridades locales enfatizaron la importancia de extremar precauciones y mantenerse alejados de las zonas aledañas al río durante el desfogue, a fin de garantizar la seguridad de la población y evitar accidentes.

