Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León

La Presa León entró en su fase de entrega-recepción bajo la supervisión del Consultivo Técnico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), organismo clave en la validación de grandes obras hidráulicas, informó AyD de Monterrey.

Durante el proceso, expertos en ingeniería y seguridad de embalses evaluarán la operatividad y la estructura de la cortina más larga de América Latina, asegurando que el proyecto cumpla con los requisitos técnicos para iniciar su funcionamiento en beneficio de Nuevo León.

“Como parte de la entrega-recepción de la Presa León, recibimos al Consultivo Técnico de Conagua, instancia clave que proporciona apoyo especializado en el diseño, construcción, operación y evaluación de seguridad estructural de obras hidráulicas, especialmente embalses”, informó AyD.

En el recorrido reciente de entrega-recepción, el Director General de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, junto con expertos del Consultivo Técnico de Conagua, supervisaron la seguridad estructural de la obra. Actualmente, la presa registra 40% en su llenado y es una obra de ingeniería que ostenta la cortina más larga de toda América Latina, de acuerdo con autoridades estatales.

“Ante unas las peores crisis hídricas en la historia de Nuevo León, no nos quedamos de brazos cruzados y construimos una obra titánica: la nueva Presa León. Ahora, superamos la crisis y aprovechamos cada gota de lluvia para que las y los neoleoneses”, escribió el gobernador Samuel García en sus redes sociales.

Este proyecto estratégico ubicado entre los municipios de Linares y Montemorelos está diseñado para asegurar el suministro de agua para los más de 5.5 millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey.

Para comprender la escala de esta construcción, las autoridades presentaron una comparativa que resalta su impacto visual y técnico.

Su cortina se extiende a lo largo de 1,915 metros (casi 2 kilómetros), superando la extensión del Cerro de la Silla.

Es ocho veces más grande que la Presa de la Boca. Su superficie equivale a 16 veces el Parque Fundidora o a 40 Macroplazas.

El embalse tiene una capacidad de 221 millones de metros cúbicos (NAMO), pudiendo alcanzar hasta los 307 millones en niveles extraordinarios (NAME).

Además de la represa, se destinaron $274 millones de pesos para la construcción de una nueva carretera de acceso que conecta la Carretera Nacional con el embalse, garantizando una logística eficiente para su operación.

Se estima que, en pleno funcionamiento, la presa aportará un flujo de 1,600 litros por segundo a la red estatal.

Niveles actuales de las presas en Nuevo León:

• Presa de la Boca: 84.60%

• Cerro Prieto: 93.25%

• El Cuchillo: 61.32%

• Presa León: 40%

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