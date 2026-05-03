Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Nuevo León

Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León

La obra hidráulica más ambiciosa avanza en su entrega-recepción con supervisión de Conagua y promete reforzar el suministro para 5.5 millones de habitantes

  • 03
  • Mayo
    2026

La Presa León entró en su fase de entrega-recepción bajo la supervisión del Consultivo Técnico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), organismo clave en la validación de grandes obras hidráulicas, informó AyD de Monterrey.

Durante el proceso, expertos en ingeniería y seguridad de embalses evaluarán la operatividad y la estructura de la cortina más larga de América Latina, asegurando que el proyecto cumpla con los requisitos técnicos para iniciar su funcionamiento en beneficio de Nuevo León.

“Como parte de la entrega-recepción de la Presa León, recibimos al Consultivo Técnico de Conagua, instancia clave que proporciona apoyo especializado en el diseño, construcción, operación y evaluación de seguridad estructural de obras hidráulicas, especialmente embalses”, informó AyD.

En el recorrido reciente de entrega-recepción, el Director General de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, junto con expertos del Consultivo Técnico de Conagua, supervisaron la seguridad estructural de la obra. Actualmente, la presa registra 40% en su llenado y es una obra de ingeniería que ostenta la cortina más larga de toda América Latina, de acuerdo con autoridades estatales.

WhatsApp Image 2026-05-03 at 14.28.48.jpeg

“Ante unas las peores crisis hídricas en la historia de Nuevo León, no nos quedamos de brazos cruzados y construimos una obra titánica: la nueva Presa León. Ahora, superamos la crisis y aprovechamos cada gota de lluvia para que las y los neoleoneses”, escribió el gobernador Samuel García en sus redes sociales.

Este proyecto estratégico ubicado entre los municipios de Linares y Montemorelos está diseñado para asegurar el suministro de agua para los más de 5.5 millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey.

Para comprender la escala de esta construcción, las autoridades presentaron una comparativa que resalta su impacto visual y técnico.

Su cortina se extiende a lo largo de 1,915 metros (casi 2 kilómetros), superando la extensión del Cerro de la Silla.

Es ocho veces más grande que la Presa de la Boca. Su superficie equivale a 16 veces el Parque Fundidora o a 40 Macroplazas.

El embalse tiene una capacidad de 221 millones de metros cúbicos (NAMO), pudiendo alcanzar hasta los 307 millones en niveles extraordinarios (NAME).

Además de la represa, se destinaron $274 millones de pesos para la construcción de una nueva carretera de acceso que conecta la Carretera Nacional con el embalse, garantizando una logística eficiente para su operación. 

Se estima que, en pleno funcionamiento, la presa aportará un flujo de 1,600 litros por segundo a la red estatal.

Niveles actuales de las presas en Nuevo León:
•    Presa de la Boca: 84.60%
•    Cerro Prieto: 93.25%
•    El Cuchillo: 61.32%
•    Presa León: 40%


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tiroteo_en_fiesta_de_lago_deja_13_heridos_oklahoma_4998667864
Tiroteo en fiesta de lago deja al menos 13 heridos en Oklahoma
nl_lechuguilla_1341555221
Preocupa plaga de lechuguilla en la presa de La Boca
5c885d91_66b5_41ed_99fa_700638d397c0_675ec90413
Limpian presa Palo Blanco; retiran 20 bolsas de basura en jornada
publicidad

Últimas Noticias

nl_donantes_77f378b248
Tres donantes de órganos salvan la vida de 14 pacientes en NL
deportes_pumas_america_polemica_f9ac43f515
Pumas presenta queja por posible alineación indebida del América
escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×