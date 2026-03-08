Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Presencia de tormentas afectan la Zona Metropolitana de Monterrey

Se aconseja conducir con precaución debido al pavimento mojado o posibles encharcamientos, además de desconectar aparatos eléctricos

Lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y viento moderado se registran la tarde de este domingo en distintos municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, informó Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con el monitoreo realizado mediante radares e imágenes de satélite, las precipitaciones se presentan actualmente en los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Pedro y San Nicolás, condiciones que podrían continuar durante las próximas tres horas.

Además, autoridades reportaron caída de granizo en el municipio de San Pedro. 

Ante la presencia de tormentas eléctricas, Protección Civil recomendó a la población evitar resguardarse bajo árboles, postes o estructuras metálicas, así como suspender actividades al aire libre y permanecer en lugares seguros.

También se aconseja conducir con precaución debido al pavimento mojado o posibles encharcamientos, además de desconectar aparatos eléctricos y evitar acercarse a cuerpos de agua.

Las autoridades señalaron que desde el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, mientras que en caso de cualquier situación de riesgo se exhorta a la población a comunicarse al 911.

