Presenta gobernador 'Ponte Nuevo: Parque Libertad'

Con el fin de rescatar la zona donde operó el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, el gobernador Samuel García anunció que destinará 150 millones de pesos para el proyecto de transformación "Ponte Nuevo: Ponte Libertad".

Acompañado de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez y el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, el mandatario estatal aseguró que busca convertir el área en uno de los espacios comunitarios más representativos de la entidad.

"Esto que vamos a hacer es un símbolo de que este lugar, que era de tragedia, que era de muerte, que era de maldad, en unos meses va a ser un lugar de vida. Va a haber niños ensayando obras artísticas, va a haber emprendedores subiendo sus productos en línea, va a haber cualquier vecino que va a venir a clases de zumba, bailoterapias, niños jugando, vegetación, árboles que den sombra, va a cambiar completamente", apuntó.

García Sepúlveda mencionó que al principio se contemplaron 100 millones de pesos para la obra. Sin embargo, consideró elevar el presupuesto para la creación de la mejor Biblioteca de Monterrey.

"Va a haber todos los servicios, todas las amenidades; de una celda a una biblioteca, de un cuarto de castigo a un teatro, de un lugar de tortura a ver la libertad de asomarte a jugar cricket, salir con tu mascota, eso va a ser este Parque", subrayó el mandatario estatal.

Por su parte, Maria Rodríguez destacó que la obra contempló todas las voces de los vecinos de la zona norte, quienes pedían un lugar "digno" para la convivencia.

En tanto, el secretario resaltó que este proyecto tiene como objetivo en la reivindicación social de un sector y colonias que han vivido una historia difícil.

"El propio Parque será un lugar de aprendizaje y de encuentro de manos que siembran el futuro y alimentos saludables, pero sobre todo un gran espacio de convivencia", señaló el funcionario.

También se realizará instalación de nuevos andadores arbolados donde se van a incorporar 104 árboles nativos, plazoletas recreativas, aparatos de ejercicio físico y hasta un huerto comunitario.

A pesar de que fue inaugurado en 2021, el predio quedó abandonado, por lo que la rehabilitación integral contemplara la mejora de la infraestructura para garantizar la accesibilidad de todas las personas.

