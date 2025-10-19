Presenta Marysol Flores libro que nació en El Horizonte

La editorialista del periódico El Horizonte, Marysol Flores, presentó con éxito su más reciente obra literaria, titulada “La magia en lo ordinario”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

El evento se realizó la tarde del domingo en Cintermex en el recinto ferial, donde el público se congregó para conocer de cerca las historias, reflexiones y herramientas que la autora ofrece para "encontrar lo extraordinario en tu vida diaria", a través de una recopilación de sus editoriales aparecidas en el periódico El Horizonte.

La presentación del libro estuvo a cargo del periodista Luis Padua, director editorial de El Horizonte, quien destacó el enfoque de la obra y la habilidad de la escritora para guiar al lector en la búsqueda de significado y asombro en las experiencias cotidianas.

Padua resaltó la relevancia del mensaje del libro en un mundo a menudo absorbido por la rutina.

En entrevista con El Horizonte, Flores platicó que este libro, del cual se imprimieron 1,000 ejemplares, se trata de 50 de las columnas escritas en este medio del cual ha formado parte desde alrededor de año, y agradeció al periodista por el apoyo que le ha dado desde su primer paso por Azteca Noreste hace poco más de 21 años.

“Es un esfuerzo que hicimos de reunir 50 de las reflexiones o columnas que escribo para el periódico El Horizonte desde hace ya como año y medio y puedo poner en un libro para que no se perdieran, para que no se quedaran como ahí este en publicaciones y agradezco infinitamente la oportunidad que me dio Luis Padua tanto en ese momento de estar en TV Azteca Noreste como ahora de estar como columnista del periódico El Horizonte.

“En mi caso, que yo soy mamá y esposa y mujer, pues para mí la parte ordinaria es lo que me toca hacer en casa, lo que me toca para estar con mis hijas, llevarlas, traer las cosas que damos por hecho, levantarte, despertar acompañado de la persona que amas; esas cosas las damos por sentado y de verdad es la magia de las cosas ordinarias”, señaló Flores.

Por su parte, Padua expresó su orgullo de que El Horizonte sea un semillero de talentos.

“Estamos bien orgullosos en El Horizonte, porque este libro es la primera experiencia tras la cual, algo que inicia en las páginas de El Horizonte, que son las columnas de Marysol Flores, ahora se convierte en un libro.

“El horizonte semillero de esta experiencia, de este libro, y así es, semillero de muchas cosas más, por eso es un gran honor presentar este libro, no solo porque es un libro bueno, porque además también es un gran libro que le está transmitiendo a la gente reflexiones y sobre todo herramientas, porque aquí trae casi, casi recetas de cómo conectar con tu familia, cómo resolver cuestiones”, comentó Padua.

“La magia en lo ordinario” se perfila como una lectura inspiradora que invita a la introspección y al cambio de perspectiva, consolidando a su autora como una voz importante en la literatura de crecimiento personal y reflexión.

Al finalizar la presentación, la editorialista dedicó tiempo a convivir con los asistentes y firmar ejemplares de su libro, en una jornada que celebró la conexión entre la literatura y el público.

Este sería el segundo libro que presentó Flores en las ediciones de la Feria Internacional del Libro en Monterrey, siendo el pasado 2023 cuando la autora dio a conocer el cuento infantil “¿Y qué tal si confías en mí?”.

Comentarios