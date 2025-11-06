Presenta Mijes ante UNESCO estrategias de impulso social

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó ante líderes de 57 ciudades latinoamericanas el modelo de la "4T Norteña" como una política pública clave para impulsar la economía y ponerla al servicio del desarrollo humano, en el marco del III Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica de la UNESCO.

Durante su participación, el alcalde Mijes, quien también es vicepresidente de la Red Mexicana de Ciudades del Aprendizaje, enfatizó que la economía es el medio, y no el fin, para lograr el desarrollo humano integral, fortaleciendo el empleo, la seguridad, la cultura y la educación.

"En medio de la turbulencia política que hay en nuestros países, este foro aquí en La Paz, frente a un mar pacífico, nos enseña que el camino para que tengamos mejores ciudades y nuestros ciudadanos tengan una vida digna es precisamente el aprendizaje y la educación”, expresó Mijes.

El modelo de la Capital de la Transformación de Nuevo León se inspira en el Crecimiento con Justicia del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando unir productividad con justicia social y educación con innovación.

En el conversatorio “Políticas de aprendizaje locales para la transición económica”, el presidente municipal destacó la necesidad de que los gobiernos locales aprendan a potenciar su vocación y economía para poder financiar las políticas públicas y las prácticas que benefician a la ciudadanía.

La visión de Escobedo fue descrita como moderna, humana y sostenible, basada en la colaboración entre gobierno, universidades, empresas y sociedad civil.

Como ejemplo de esta visión, presentó la Escuela de Artes y Oficios “Mariano Escobedo”: General de la Transformación”.

Esta escuela, ubicada en el corazón del municipio, ofrece talleres gratuitos y de vanguardia, incluyendo robótica con LEGO y diseño 3D, marketing digital y creación de páginas web, además de electricidad, carpintería, gastronomía y artes visuales.

El objetivo es preparar a la población para los empleos del presente y del futuro, informaron las autoridades municipales.

El edil indicó que el modelo de la 4T norteña promueve una transición económica justa que combina productividad con sentido humano y progreso tecnológico.

Mijes señaló que la digitalización del gobierno municipal, con trámites ágiles y atención eficiente, ha sido clave para generar confianza, posicionando a Escobedo con una economía sólida, sin corrupción y finanzas ordenadas.

Con esta participación, aseguraron, Escobedo se consolida como motor del aprendizaje y buscará ser la sede del próximo gran encuentro de la Red UNESCO de Ciudades del Aprendizaje en 2026, reafirmando su liderazgo en desarrollo en el norte del país.

