Presenta NL baja en delitos; Samuel elogia a Mesa de Seguridad

"Acabo de felicitar a toda la mesa, porque hace unos días recibí al presidente de la CANACAR (...) ellos traen muy sensible el tema de seguridad (...) en la carretera (...) nos felicitó y nos excluye a Nuevo León de una lista que no puede garantizar estado de derecho (...) Aquí no hay cobros de piso, ni nos están deteniendo y secuestrando camiones", comentó.