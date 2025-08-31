Presentan Betty Garza y Fernando Aguirre su primer informe

Los diputados locales Betty Garza y Fernando Aguirre Flores rindieron su primer informe de actividades legislativas, en el cual destacaron los resultados obtenidos en el Congreso y en los Distritos 1 y 2, respectivamente.

Durante el evento, realizado en un salón del poniente de la ciudad, los diputados compartieron los logros de su gestión, enfocada en atender las necesidades de sus comunidades. La diputada Betty Garza enfatizó la importancia de la sensibilidad social en su labor.

"Más que un recuento de actividades, es una oportunidad de agradecer y refrendar el compromiso con todos los vecinos de este Distrito, de darle continuidad a los proyectos en proceso", expresó.

Garza Elizondo, quien representa al Distrito 1, detalló que sus iniciativas se han centrado en elevar la calidad de vida de las familias. Entre sus acciones, resaltó las reformas a la Ley Estatal de Salud y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, además de la implementación de programas sociales en su distrito y en todo Monterrey.

"Soy la voz de sus necesidades, inquietudes, sueños, problemas y seguiré siendo el vínculo ante las autoridades", añadió la legisladora, reafirmando su rol como representante de los ciudadanos.

Aguirre Flores enfoca sus esfuerzos en empleo y bienestar comunitario

Por su parte, el diputado Fernando Aguirre Flores (Distrito 2) destacó su cercanía con la comunidad a través de juntas vecinales y brigadas de salud, también presentó iniciativas para otorgar incentivos fiscales a empresas que apoyen a estudiantes y recién egresados en su primer empleo, servicio social o prácticas profesionales.

En cuanto a su labor en la comunidad, Aguirre Flores destacó las jornadas de descacharrización, en las que retiraron más de 150 toneladas de desechos, así como acciones de rehabilitación en colonias como Fomerrey 8 y Nueva Galicia.

"He apoyado a familias con problemas de movilidad, beneficiándolos con la entrega de aparatos funcionales y medicamentos, como andadores y sillas de ruedas", puntualizó.

El evento contó con la presencia del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y su esposa, Gabriela Oyervides, presidenta del DIF Regio, así como diputados locales y federales.

Garza y Aguirre coincidieron en su compromiso de dar continuidad al trabajo iniciado en sus distritos y fortalecerlo con nuevas acciones que respondan a las necesidades de las familias.

