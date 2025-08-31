Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_31_at_3_11_23_PM_bc8f0076b2
Nuevo León

Presentan Betty Garza y Fernando Aguirre su primer informe

Durante el evento, los diputados compartieron los logros de su gestión, enfocada en atender las necesidades de sus comunidades

  • 31
  • Agosto
    2025

Los diputados locales Betty Garza y Fernando Aguirre Flores rindieron su primer informe de actividades legislativas, en el cual destacaron los resultados obtenidos en el Congreso y en los Distritos 1 y 2, respectivamente.

Durante el evento, realizado en un salón del poniente de la ciudad, los diputados compartieron los logros de su gestión, enfocada en atender las necesidades de sus comunidades. La diputada Betty Garza enfatizó la importancia de la sensibilidad social en su labor.

"Más que un recuento de actividades, es una oportunidad de agradecer y refrendar el compromiso con todos los vecinos de este Distrito, de darle continuidad a los proyectos en proceso", expresó.

Garza Elizondo, quien representa al Distrito 1, detalló que sus iniciativas se han centrado en elevar la calidad de vida de las familias. Entre sus acciones, resaltó las reformas a la Ley Estatal de Salud y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, además de la implementación de programas sociales en su distrito y en todo Monterrey.

"Soy la voz de sus necesidades, inquietudes, sueños, problemas y seguiré siendo el vínculo ante las autoridades", añadió la legisladora, reafirmando su rol como representante de los ciudadanos.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 3.11.23 PM.jpeg

Aguirre Flores enfoca sus esfuerzos en empleo y bienestar comunitario

Por su parte, el diputado Fernando Aguirre Flores (Distrito 2) destacó su cercanía con la comunidad a través de juntas vecinales y brigadas de salud, también presentó iniciativas para otorgar incentivos fiscales a empresas que apoyen a estudiantes y recién egresados en su primer empleo, servicio social o prácticas profesionales.

En cuanto a su labor en la comunidad, Aguirre Flores destacó las jornadas de descacharrización, en las que retiraron más de 150 toneladas de desechos, así como acciones de rehabilitación en colonias como Fomerrey 8 y Nueva Galicia.

"He apoyado a familias con problemas de movilidad, beneficiándolos con la entrega de aparatos funcionales y medicamentos, como andadores y sillas de ruedas", puntualizó.

El evento contó con la presencia del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y su esposa, Gabriela Oyervides, presidenta del DIF Regio, así como diputados locales y federales.

Garza y Aguirre coincidieron en su compromiso de dar continuidad al trabajo iniciado en sus distritos y fortalecerlo con nuevas acciones que respondan a las necesidades de las familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_67ea59c375
Denuncian robo de red eléctrica en secundaria de Monterrey
Gzw72pt_WUA_Ao4_Rk_ac791aabbf
Ceremonia indígena consagra bastones para ministros de la SCJN
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090430_079_9bd1f15e55
Gobernador de Sinaloa entrega apoyos a comunidades indígenas
publicidad

Últimas Noticias

b7e3c6a1_891d_4990_bb92_373f6c89d8ec_d0d68e8e65
Fomentan el deporte con encuentros de futbol amateur
EH_FOTO_VERTICAL_f8173bb4e1
Sheinbaum resalta que con Trump hay diálogo, pero México decide
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_cf9e017ddd
Esteban Andrada deja Rayados y se va cedido al Real Zaragoza
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_15c0370d1e
Dan de alta a alumno de la Prepa 2 que fue golpeado con pupitre
dgf_2543dc3949
Graban caída de parte del techo en antro de Monterrey
bb4b4f80_67b8_4ccd_a9b6_c87feab903f8_09308066a1
Regio Ruta supera 100 mil usuarios y suma nueva ruta en Monterrey
publicidad
×