Presentan iniciativa 'Milena' contra discriminación en seguros

La diputada local de Morena, Greta Barra, y el senador Waldo Fernández presentaron la iniciativa “Milena”, la cual busca impedir que las aseguradoras sigan negando seguros de gastos médicos a personas con discapacidad, condiciones genéticas o neurodivergencias.

La propuesta surge tras la denuncia pública del padre de Milena, Raúl Cantú, luego de que a su hija Milena le negaran el acceso a un seguro de gastos médicos por tener síndrome down, quien estuvo presente en la entrega de la iniciativa, que tiene como objetivo establecer reglas claras que prohíban cualquier forma de discriminación en la contratación o renovación de servicios de salud en el sector privado.

“Ningún papá, ninguna mamá, debe pasar por lo que nosotros estamos pasando hoy, y ningún niño que venga a este mundo, sin importar su condición, le deben negar el seguro de gastos médicos.

“Se me quiebra la voz, pero vengo aquí a prestarle voz a mi hija y a todas las personas que se han quedado calladas”, dijo el papá de Milena, Raúl Cantú.

La iniciativa plantea cambios en tres leyes estatales de Nuevo León; primero en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se actualizaría la definición de acto discriminatorio para incluir cualquier restricción injustificada que limite el acceso a un seguro médico o de vida, de manera que las aseguradoras no puedan negar el servicio por motivos ajenos al estado de salud real de las personas.

En la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con Condición del Espectro Autista, se incorpora un blindaje explícito que reconoce su derecho a contratar y mantener seguros sin ser rechazados automáticamente por su diagnóstico, cerrando espacios a prácticas que hoy los excluyen sin justificación técnica.

En la Ley para la Protección de los Derechos de Personas con Discapacidad, se agrega una prohibición directa y detallada para impedir cualquier forma de discriminación en el otorgamiento de seguros, estableciendo obligaciones más claras para las aseguradoras y mecanismos para evitar que decisiones basadas en estigmas persistan.

“Ninguna discapacidad, condición genética, neurodivergencia o cualquier otra característica personal que no se relacione con el estado de salud actual de las personas debe ser un condicionante para adquirir un seguro”, dijo la Diputada Greta Barra.

Por su parte, Waldo Fernández, explicó que la propuesta mantiene las facultades técnicas de las empresas aseguradoras, pero obliga a que estas se basen únicamente en criterios verificables.

“Las compañías podrán seguir evaluando riesgos médicos, pero deberán hacerlo con criterios objetivos, científicos y libres de estigmas.

“La salud y la vida de las personas no pueden definirse por estereotipos”, agregó Waldo Fernández.

Esta iniciativa se suma a una que legislador federal ya había presentado a en el Senado, que incluye la propuesta de “Discriminación por omisión”, con la que busca sancionar el incumplimiento de obligaciones constitucionales como el derecho a la salud.

