Presentan reformas para reforzar estrategia contra abuso sexual

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la bancada local de Morena, junto a la dirigente estatal de su partido, Anabel Alcocer, y la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, presentaron una serie de reformas para reforzar la estrategia contra el abuso sexual.

Luego de haber estado virtualmente en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, la diputada Greta Barra indicó que estas iniciativas incluyen agravantes que atienden temas de vulnerabilidad y ejercicio de abuso de poder en contra de las mujeres.

Algunos de estos son el establecer lo que significa el consentimiento y que el silencio o la falta de resistencia hacia un hecho violento no signifiquen que las mujeres estén de acuerdo con lo que está sucediendo.

“Muchas veces hemos escuchado y vivido casos en los que se toma el silencio como una forma de consentimiento, porque da miedo hablar, porque nos sentimos paralizadas en ese momento, como por ejemplo le ocurrió a la presidenta Claudia Sheinbaum; nos ha ocurrido a muchas de nosotras que no sabemos cómo actuar ante una situación de violencia.

“Entonces, el que quede plasmado en la ley nos va a permitir que no se nos pueda juzgar a las mujeres, que no se pueda decir que por qué no hicimos nada; queremos que las mujeres nos sintamos cada vez más con la confianza de alzar la voz”, dijo la diputada Greta Barra.

Las reformas son al Código Penal y también contemplan una amplificación del término de abuso sexual.

“Tiene que ver con la visión de que todas las mujeres, sin importar dónde vivamos, tengamos los mismos derechos; ya lo he comentado anteriormente, pero desafortunadamente para algunas mujeres, vivir en cierto estado significa tener más o menos derechos; en Nuevo León nos hemos quedado con algún rezago importante, entonces plantear esta homologación significa que no importa dónde viva una mujer en ese país, va a tener los mismos derechos en el tema de abuso sexual”, agregó la diputada.

