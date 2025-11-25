Cerrar X
abuso_sexual_reforma_9d26aeee27
Nuevo León

Presentan reformas para reforzar estrategia contra abuso sexual

Morena propone reformas para reforzar la estrategia contra el abuso sexual. Las iniciativas incluyen agravantes por vulnerabilidad y abuso de poder

  • 25
  • Noviembre
    2025

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la bancada local de Morena, junto a la dirigente estatal de su partido, Anabel Alcocer, y la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, presentaron una serie de reformas para reforzar la estrategia contra el abuso sexual.

Luego de haber estado virtualmente en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, la diputada Greta Barra indicó que estas iniciativas incluyen agravantes que atienden temas de vulnerabilidad y ejercicio de abuso de poder en contra de las mujeres.

Algunos de estos son el establecer lo que significa el consentimiento y que el silencio o la falta de resistencia hacia un hecho violento no signifiquen que las mujeres estén de acuerdo con lo que está sucediendo.

“Muchas veces hemos escuchado y vivido casos en los que se toma el silencio como una forma de consentimiento, porque da miedo hablar, porque nos sentimos paralizadas en ese momento, como por ejemplo le ocurrió a la presidenta Claudia Sheinbaum; nos ha ocurrido a muchas de nosotras que no sabemos cómo actuar ante una situación de violencia.

“Entonces, el que quede plasmado en la ley nos va a permitir que no se nos pueda juzgar a las mujeres, que no se pueda decir que por qué no hicimos nada; queremos que las mujeres nos sintamos cada vez más con la confianza de alzar la voz”, dijo la diputada Greta Barra.

Las reformas son al Código Penal y también contemplan una amplificación del término de abuso sexual.

“Tiene que ver con la visión de que todas las mujeres, sin importar dónde vivamos, tengamos los mismos derechos; ya lo he comentado anteriormente, pero desafortunadamente para algunas mujeres, vivir en cierto estado significa tener más o menos derechos; en Nuevo León nos hemos quedado con algún rezago importante, entonces plantear esta homologación significa que no importa dónde viva una mujer en ese país, va a tener los mismos derechos en el tema de abuso sexual”, agregó la diputada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_roman_cepeda_drenajes_a69debb7f5
'Congela' Román Cepeda los recursos para el drenaje
nl_caso_milena_43ece58d7f
Buscarán ley para poner límite a prácticas excluyentes de seguros
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
publicidad

Últimas Noticias

G6s8l_R9_Xo_A_Ao_H_Zq_b804a5c4f3
México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú
nl_primeros_lugares_flores_00cd00a81a
Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía
kyt7_98f5f95583
Protesta obliga al gobierno a acelerar venta de AHMSA: obreros
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×