Presume Samuel García atractivos de Nuevo León para el Mundial

El estado de Nuevo León, una de las sedes de la Copa Mundial de 2026, se encuentra inmerso en una intensa serie de obras de infraestructura que buscan ofrecer a los visitantes una "amplia gala de beneficios" en rubros clave como movilidad, seguridad, entretenimiento y espacios ecológicos.

Así lo presentó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante su participación en la denominada "Fiesta de México" en Washington D. C., tras el Sorteo de Grupos de la Copa Mundial. El mandatario destacó que el estado ha estado preparándose activamente desde hace cuatro años para este magno evento deportivo.

El monorriel más largo de América

García Sepúlveda detalló los ambiciosos proyectos de movilidad que buscan transformar la experiencia de los aficionados.

"Empezamos con estas líneas del metro, el monorriel más largo del continente, lo estamos construyendo, va a estar listo para el mundial para que puedan moverse desde el aeropuerto hasta el Fan Fest y hasta el estadio de los Rayados," señaló.

Además de la expansión del Metro, el estado está renovando completamente su sistema de transporte público con más de 4,000 camiones.

Entre las obras icónicas mencionadas se encuentra la Torre Rise, que se perfila para ser la torre más grande de América Latina y que en su piso 100 ofrecerá un mirador para visitantes.

El refuerzo a la seguridad

En materia de seguridad, el mandatario destacó la construcción de un nuevo cuartel para la policía estatal, Fuerza Civil, que servirá como centro de coordinación para el evento.

"En seguridad estamos construyendo nuestro nuevo cuartel de la mejor policía de México, Fuerza Civil y desde ahí van a hacer las mesas de coordinación para el mundial, va a estar todo muy tranquilo en santa paz," afirmó García Sepúlveda.

Además, el mandatario busca que se rompa el récord del Fan Fest más visitado, buscando recibir 120,000 visitantes diarios en el Parque Fundidora.

Legado ecológico y "abrazar" la cultura regia

García Sepúlveda también mencionó el Parque del Agua, que estará adyacente al estadio mundialista, facilitando el acceso y ofreciendo más espacios verdes.

Adicionalmente, se están construyendo puentes viales que mejorarán la conectividad con sitios turísticos icónicos como el Paseo Santa Lucía y la Macroplaza, que tendrán una agenda especial de eventos.

El mandatario remarcó que todas estas obras no son solo para el Mundial, sino que representan un legado para los habitantes de Nuevo León, mencionando también la edificación de más de 300 canchas en escuelas del estado para fomentar el deporte.

Otro punto crucial es la renovada infraestructura en el Puente Colombia, que no solo impulsa la actividad comercial, sino que se posiciona estratégicamente para los aficionados internacionales.

"Hicimos una nueva aduana, una nueva carretera y esto es clave porque Houston y Dallas van a tener como 10 juegos, entonces, la región Dallas, Houston, Monterrey, va a tener 20 juegos," explicó.

El estado se promueve como un punto de enlace entre las sedes texanas y la mexicana, a solo 5 y 6 horas de Houston y Dallas, respectivamente, ofreciendo además un nuevo aeropuerto y vuelos directos clave: "para la raza de Países Bajos... se pueden venir vía Madrid o vía París, vuelo directo y para Japón tenemos vuelo directo a Tokio," concluyó.

