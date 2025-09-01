Presume Sheinbaum 70% menos homicidios en NL en su Primer Informe

En su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los avances de su estrategia de seguridad y destacó el caso de Nuevo León, donde los homicidios dolosos disminuyeron un 70% en los primeros once meses de su administración.

“En julio de 2025 se registraron 22 homicidios menos al día que en septiembre de 2024. Son resultados que muestran que la estrategia está funcionando”, afirmó la mandataria.

Estrategia de cuatro pilares

Sheinbaum explicó que su política de seguridad se basa en cuatro ejes principales:

Atención a las causas de la violencia

Fortalecimiento de la Guardia Nacional

Desarrollo de capacidades de inteligencia e investigación

Coordinación entre los distintos órdenes de gobierno

"El Gabinete de Seguridad se reúne diariamente a las 6:00 horas para evaluar y ajustar la estrategia", subrayó la presidenta.

Resultados a nivel nacional

Por otra parte, la mandataria informó que, a nivel nacional, los homicidios dolosos bajaron un 25%, mientras que los delitos de alto impacto se redujeron en un 20%.

Otros estados con avances significativos son Zacatecas (75%), Guanajuato (60%), Estado de México (45%), Baja California (36%), Tabasco (48%) y Colima (33%).

Además, el robo de vehículo con violencia se redujo en 31% y el feminicidio en 34%.

Como parte de los siguientes pasos, Sheinbaum anunció el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, acompañada de una reforma constitucional para que este delito pueda ser perseguido de oficio y facilitar denuncias anónimas de víctimas.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal,

agradeció el trabajo del general Ricardo Trevilla Trejo, del almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, del secretario Omar García Harfuch y del fiscal Alejandro Gertz Manero, a quienes calificó como pilares de la estrategia.

“Han sido 11 meses de arduo trabajo, pero la transformación en seguridad está en marcha”, concluyó al reiterar que los resultados ya comienzan a sentirse en estados como Nuevo León.

