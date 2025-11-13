Cerrar X
Nuevo León

Presupuesto estatal 2026 será producto del diálogo: Miguel Flores

El secretario General destacó el ambiente de diálogo con el que se está haciendo el presupuesto, tras una primera mesa de trabajo con diputados y el Tesorero

  • 13
  • Noviembre
    2025

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, destacó el ambiente de diálogo con el que se está construyendo el Presupuesto 2026, tras una primera mesa de trabajo con diputados locales y el Tesorero, Carlos Garza Ibarra.

Flores Serna señaló que la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo es la clave para lograr un presupuesto que beneficie directamente a la ciudadanía, reiterando que las finanzas del estado se encuentran sanas.

El funcionario estatal subrayó que el proceso es totalmente abierto a la opinión de todos los actores.

"Vamos a continuar con el diálogo. Me da mucho gusto ver a las y los diputados en el plan que venían: dialogar, escuchar e informar también las peticiones que les hacen los ciudadanos, y creo que así es como se construyen las cosas", afirmó Flores.

El secretario enfatizó que no existe una cifra mínima o máxima preestablecida, sino que se está edificando el monto a solicitar en conjunto.

"Este presupuesto se construye con la opinión de todos; por eso estamos realizando estas mesas de trabajo, para que entre todos veamos cuánto se debe pedir. No hay un mínimo: vamos a irlo construyendo, analizando y platicando. Vamos a ver si, con la opinión de todos, podemos llegar a un punto de acuerdo", puntualizó.

Respecto al tema de financiamiento, Flores Serna aclaró que, si bien durante la reunión se presentó el máximo al que podría acceder el Estado, esto no implica que el gobierno tenga la intención de solicitarlo.

"Vimos cuál es el máximo al que podría acceder el Estado, pero eso no quiere decir que se pedirá. Las finanzas están tan sanas que permiten ese margen, pero no necesariamente se solicitará", detalló.

Flores recordó que el Presupuesto 2025 se aprobó tras una jornada de diálogo, lo que permitió avances clave en Nuevo León.

"Ya vimos que cuando hay diálogo, a Nuevo León le va bien. "En seguridad y movilidad el Estado está avanzando y esperamos tener muy pronto un Presupuesto 2026", comentó.

Finalmente, Flores Serna reiteró que el objetivo es construir un presupuesto que verdaderamente "sirva a los ciudadanos" e informó que las mesas de trabajo con los legisladores continuarán en los próximos días.


