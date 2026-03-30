Prevé Protección Civil lluvias y tormentas en Nuevo León
Protección Civil del estado lanzó una alerta por precipitaciones, descargas eléctricas y posible granizo en varias regiones
- 30
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Marzo
2026
Protección Civil de Nuevo León informó que para este lunes 30 de marzo de 2026, se prevé la presencia de lluvias ligeras ocasionales en distintas regiones del estado, con un periodo de validez de 17:00 a 20:00 horas.
Condiciones favorecerán lluvias y posibles tormentas
De acuerdo con el reporte, la presencia de un canal de baja presión en el norte del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, propiciará condiciones para lluvias, con posible formación de tormentas eléctricas y caída de granizo.
Municipios con probabilidad de lluvia
Las precipitaciones podrían registrarse en municipios de la región sur, montañosa, citrícola y metropolitana, entre ellos:
- Rayones
- Iturbide
- Galeana
- Aramberri
- General Zaragoza
- Doctor Arroyo
- Santiago
- Santa Catarina
Monitoreo permanente de condiciones
Protección Civil estatal indicó que, desde su Centro de Operaciones de Emergencias, se mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.
La dependencia señaló que cualquier cambio relevante en el pronóstico será informado de manera oportuna a la población.
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