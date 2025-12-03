Previo a sorteo FIFA, Samuel entrega cancha y juega cascarita

El gobernador Samuel García asistió a la Escuela Primaria "Abraham Lincoln" para inaugurar la cancha número 355 del programa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", horas antes de partir a representar a Nuevo León en el Sorteo de la FIFA, que será este viernes en Washington.

La inauguración forma parte de la estrategia conocida como "Mundialito", la cual promueve el desarrollo integral y la práctica deportiva en el estudiantado.

El programa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" es una iniciativa clave del gobierno estatal para fomentar habilidades técnicas, sociales y emocionales, así como valores como el trabajo en equipo y el respeto, a través del deporte.

La estrategia ha resultado en la inauguración de 355 nuevas canchas y ha registrado la participación de un total de 2 mil 880 estudiantes provenientes de 48 escuelas primarias y 48 secundarias en todo Nuevo León.

El mandatario estatal estuvo acompañado por Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, Director del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva (ICIFED), y participó en una "cascarita" (partido amistoso) con los alumnos y autoridades escolares.

La Primaria "Abraham Lincoln", beneficiada con esta nueva infraestructura deportiva, atiende a 531 alumnos en el turno matutino y 111 en el vespertino.

