Primer etapa de interconexión en San Pedro arranca este viernes

El municipio de San Pedro pondrá en marcha este viernes la construcción de la primera etapa de la interconexión vial Lázaro Cárdenas-Monterrey.

El banderazo oficial estará a cargo de Mauricio Farah, encargado del despacho; el secretario general, Luis Susarrey, y María de los Ángeles Galván, secretaria de infraestructura y obras públicas del municipio.

El arranque tendrá lugar en la calle Río Blanco, entre Lázaro Cárdenas y Río Amacuzac.

El proyecto, considerado la obra insignia de la actual administración, busca concretar una conexión vial clave que unirá las avenidas Lázaro Cárdenas, Gómez Morín y Morones Prieto, con un costo total estimado en $1,200 millones de pesos.

El gobernador Samuel García, en declaraciones previas, confirmó que este proyecto forma parte de una serie de iniciativas que darán continuidad a la visión del fallecido alcalde Mauricio Fernández, incluyendo la interconexión San Pedro-Monterrey y el museo La Milarca.

El plan vial completo prevé una compleja infraestructura que pasará por la zona conocida como La Diana e incluye un tramo a nivel en Lázaro Cárdenas y Río Tamuín, un retorno deprimido, un cruce elevado sobre Gómez Morín y una conexión directa con la gaza de Morones Prieto hacia el poniente.

El financiamiento de la obra estará dividido con una aportación del gobierno del estado por 200 millones, del municipio de San Pedro con alrededor de 540 millones, de la Fundación Montemayor con 300 millones y el monto restante a cargo del municipio de Monterrey.

