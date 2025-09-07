Cerrar X
ee25d072_fb8b_409c_9208_85c707e15c25_bb4e936d57
Nuevo León

Profepa confirma clausura de área incendiada de Zinc Nacional

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la clausura total temporal del área siniestrada en la planta de Zinc Naciona

  • 07
  • Septiembre
    2025

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la clausura total temporal del área siniestrada en la planta de Zinc Nacional, en san Nicolás, como medida de seguridad tras un incendio registrado en un tanque de almacenamiento.

Fue el sábado que esta sanción se aplicó a zinc Nacional por parte de la Profepa y será temporal, ya que la empresa deberá limpiar la zona afectada durante cinco días y posteriormente deberán de dar un informe sobre los daños que se generaron por el incendio. 

“Esta medida se impuso debido a una explosión e incendio en un tanque cilíndrico de almacenamiento de 146.5 m³. Dicho tanque suele almacenar ácido clorhídrico al 28%, si bien, de acuerdo con información de la empresa, se encontraba vacío desde 14 días antes del incidente. 

“El siniestro se originó durante la realización de trabajos de mantenimiento con soldadura, que provocaron la combustión del recubrimiento interno de plástico del tanque y la voladura de su tapa, y fue controlado mediante la aplicación de agua y polvo químico seco”, se lee en el comunicado de la Profepa. 

Así mismo, Zinc Nacional también deberá dar manejo y disposición final a los residuos generados por el incendio y exhibir los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos, junto con autorizaciones de Semarnat y de las empresas transportistas de disposición final. 

“La Profepa continuará supervisando las acciones de atención al incidente y verificará el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y de urgente aplicación ordenadas, a fin de garantizar la protección del ambiente y la seguridad de la población, lo que se suma a la verificación continua de las medidas correctivas anteriormente impuestas a dicha planta.

“Estamos de forma continua supervisando a la empresa a fin de asegurar que cumpla con la normatividad ambiental y no represente una amenaza para el medio ambiente y para las poblaciones vecinas”, dijo Mariana Boy, procuradora federal de Protección al ambiente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_07_at_9_07_57_PM_1_876d96b93d
Afecta a más de 50,000 usuarios incendio en subestación de CFE
1657fe80_72c3_46b5_a62e_58a5c899e661_01644b042c
Reubican osos negros para evitar riesgos en zonas urbanas
IMG_7568_693f6ee1d9
División Ambiental suspende zona del incendio en Zinc Nacional
publicidad

Últimas Noticias

edomex_explosion_be7d77e084
Explosión de pirotecnia en Teotihuacán, Edomex, deja 28 heridos
INFO_7_DOS_FOTOS_65fcd10198
Rescatan a familia arrastrada por corriente en Piedras Negras
rescatan_pareja_5bccbb807f
Rescatan a pareja y policía tras se arrastrados por la corriente
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
publicidad
×