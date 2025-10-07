Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_07_at_3_19_30_PM_1_50c7b420da
Nuevo León

Programa 'Transformando Monterrey' a la colonia Canteras

Luego de pintar más de 4,500 viviendas en la colonia Independencia, esta iniciativa llega a una nueva colonia, donde buscan beneficiar otras 1,600 casas

  • 07
  • Octubre
    2025

Como parte del objetivo de rehabilitar un millón de metros cuadrados en fachadas, este martes el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inauguró el programa "Transformando Monterrey" en la colonia Canteras.

Luego de pintar más de 4,500 viviendas en la colonia Independencia, esta iniciativa llega a una nueva colonia, donde buscan beneficiar otras 1,600 casas, aproximadamente.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 3.19.28 PM.jpeg

“Hoy estamos aquí en la colonia Canteras donde estamos implementando también el programa Transformando Monterrey, que es, vamos a decirlo, una segunda etapa en donde la idea o el objetivo aquí, nada más en esta parte de la ciudad, son 1,600 casas aproximadamente”, detalló.

Aunado a esto, el edil de la capital regia adelantó que contempla llevar este programa a más zonas de la ciudad, entre ellas, los famosos condominios Constitución.

“Vamos a seguir obviamente con otras etapas de este programa y que también se va a extender este programa, hay que decirlo, en una modalidad relativamente distinta para el centro de la ciudad; incluso estamos platicando con los vecinos de Condominios Constitución y también vamos a estar atendiendo la zona norte y norponiente”, anunció.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 3.19.30 PM.jpeg

Recordemos que "Transformando Monterrey" no solo implica pintar fachadas, busca brindar atención integral de la ciudad, incluyendo a sus habitantes. Un ejemplo es que este martes se realizó la entrega de sillas de ruedas, andadores y bastones, se reparó el alumbrado

Durante esta inauguración, de la Garza Santos estuvo acompañado de su esposa y presidenta del DIF, municipal, Gaby Oyervides, la directora del mismo, Ivonne Álvarez, el jefe del Gabinete, Fernando Margaín; así como en compañía de los secretarios de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; de Administración, Marcelo Segovia; de Servicios Públicos, Mayela Quiroga y de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_08_at_12_44_49_AM_0b68a452d8
Marco Pérez ‘El niño prodigio’ debutará ante la afición regia
ab44d761_2773_458c_b232_3162d598d628_8bd506bf22
Nuevo León impulsa conectividad con nueva ruta a Bogotá
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_07_at_11_48_54_PM_872e0e9bc5
Trump ‘abre la puerta’ a cambiar T-MEC por acuerdos bilaterales
Whats_App_Image_2025_10_08_at_1_31_20_AM_c46a4498c3
Fallas en pluviales habrían provocado tragedia en Catujanes
Whats_App_Image_2025_10_07_at_11_52_25_PM_fb6410c049
Llevarán a Pymes de Nuevo León a consultas del T-MEC
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×