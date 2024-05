Promete Adrián 'devolver' Barrio Antiguo a los jóvenes

El candidato a la alcaldía de Monterrey por la alianza “Fuerza y corazón por Nuevo León”, Adrián de la Garza, prometió rehabilitar el Barrio Antiguo junto con el resto del primer cuadro de la ciudad.

La regeneración del centro de la ciudad abarcará el Barrio Antiguo para que vuelva a ser una sede segura para la reunión de los jóvenes regiomontanos.

Así lo anunció en reunión con el grupo de ciudadanos menores de 25 años que lo apoyan en su campaña, encabezados por su hijo Emilio.

Reiteró que en su plan de gobierno destaca la intervención de esta ubicación para que recupere su vocación de vivienda, por lo cual requiere de infraestructura y servicios de calidad.

Además, refrendó su compromiso con las juventudes de ofrecer programas de becas para evitar la deserción escolar del nivel superior, así como el apoyo a quienes tengan proyectos de nuevos negocios, bolsa de trabajo para facilitarles encontrar un primer empleo y detección de talentos deportivos, artísticos, culturales, empresariales y muchos otros.

Agradeció la ayuda durante su campaña y para esta etapa final pidió no aflojar el paso, porque en las próximas elecciones, sobre todo a nivel nacional, está en juego la democracia y la libertad de los mexicanos.

“La garantía que yo les doy de que voy a cumplir es mi experiencia que lo he hecho en otras administraciones de Monterrey, lo que hice también en el Estado de Nuevo León en el tema de la seguridad como Procurador, de aquí soy, aquí voy a estar, aquí me voy a morir”, afirmó.

“Aquí sigo viendo a todos mis amigos, a toda mi comunidad. Yo puedo salir a la calle y la gente me saluda, me reconoce, no tengo nada que esconder, salgo a la calle porque he hecho las cosas bien y así lo haré en la próxima administración”.

Comentarios