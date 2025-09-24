Promete Jesús Nava más apoyos en coordinación con la Federación

Durante la presentación de su Cuarto Informe “La Transformación Avanza”, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, aseguró que se reforzarán los apoyos sociales en sinergia con el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

Desde la colonia Mártires de Cananea, Nava anunció que se incrementarán las becas educativas, pensiones para adultos mayores, así como la infraestructura en salud con proyectos como el Hospital Regional y una Clínica Familiar del IMSS.

El alcalde también destacó logros como el Santa Bus escolar, la entrega de útiles y lentes para estudiantes, así como programas sociales como el Mercado del Bienestar y el Día del Pueblo.

En temas de seguridad y empleo, resaltó avances como el sistema de videovigilancia conectado al C4, Sendero Seguro para mujeres, y la unidad Chamba Móvil.

“Vamos a garantizar que todos los hogares reciban los beneficios de estos programas”, afirmó Nava Rivera.

