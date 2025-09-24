Cerrar X
PROMETE_NAVA_MAS_APOYOS_8e806f4356
Nuevo León

Promete Jesús Nava más apoyos en coordinación con la Federación

El alcalde de Santa Catarina anunció más becas, pensiones y obras de salud, en coordinación con el gobierno federal, durante su Cuarto Informe

  • 24
  • Septiembre
    2025

Durante la presentación de su Cuarto Informe “La Transformación Avanza”, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, aseguró que se reforzarán los apoyos sociales en sinergia con el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

Desde la colonia Mártires de Cananea, Nava anunció que se incrementarán las becas educativas, pensiones para adultos mayores, así como la infraestructura en salud con proyectos como el Hospital Regional y una Clínica Familiar del IMSS.

El alcalde también destacó logros como el Santa Bus escolar, la entrega de útiles y lentes para estudiantes, así como programas sociales como el Mercado del Bienestar y el Día del Pueblo.

En temas de seguridad y empleo, resaltó avances como el sistema de videovigilancia conectado al C4, Sendero Seguro para mujeres, y la unidad Chamba Móvil.

“Vamos a garantizar que todos los hogares reciban los beneficios de estos programas”, afirmó Nava Rivera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_14_c0ce19a667
Carin León anuncia tres nuevos concierto en The Sphere, Las Vegas
nuevo_leon_hospital_construccion_92c6ce48e6
Anuncia Samuel construcción de hospital en Salinas Victoria
d441bd1f_8f27_407c_885c_2e7be7a1cd99_706c1d6398
Hallan sin vida a los artistas colombianos B-King y Regio Clown
publicidad

Últimas Noticias

amores_perros_a9b356d3dc
Celebrará "Amores Perros" 25 años con función en Bellas Artes
EH_UNA_FOTO_c79345b723
Energía solar llega al ejido Tuxtepec en Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T141821_264_452b323103
¡Por primera vez! San Diego Comic-Con llega a España
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×