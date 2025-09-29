Cerrar X
Nuevo León

Promete Samuel conectar tren con el Metro y ampliar L2

Samuel García confirmó que el Tren del Norte estará conectado al Metro, y prometió ampliar la Línea 2 para que ahora llegue hasta Escobedo

  • 29
  • Septiembre
    2025

El gobernador Samuel García confirmó que el Tren del Norte estará conectado al Metro, y prometió ampliar la Línea 2 para que ahora llegue hasta la avenida Las Torres, en Escobedo.

Sin abundar en detalles, el mandatario estatal adelantó que habrá al menos tres puntos de enlace entre ambos medios de transporte.

“Estuvimos trabajando con Gobierno Federal convenciendo de donde debían ser las mejores estaciones.

“La estación San Jerónimo (del Tren) va a conectar con la Línea 4 y 6 del Metro.”, aseguró, “y va a conectar también con Edison, en Monterrey, que es la Línea 1”. 

Al tomar la palabra durante el Cuarto Informe de Gobierno del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, el mandatario prometió ampliar la Línea 2 para que también se comunique con el ferrocarril de pasajeros.

“Aprovechando la reconstrucción de la Línea 2, que hoy termina en Sendero, vamos a extenderla hasta Las Torres, donde va a estar la nueva estación del Tren y con ella darle mucha más movilidad a Escobedo.

“Vienen proyectos que, para este municipio de 600 mil personas, van a transformar completamente esta ciudad”, resaltó.

En ese sentido, dijo que la ampliación e interconexiones fueron el resultado de las gestiones de los tres niveles.

“Esto es gracias a que el Gobierno Federal, el municipio, y el Estado empujaron mucho el proyecto, que para el 2027 que esté el Tren debe estar funcionando aquí en Escobedo”, finalizó.


