Pronóstico del clima en Monterrey: jueves 11 de septiembre

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este jueves 11 de septiembre con un amanecer fresco y cielos parcialmente nublados y con probabilidad de lluvia.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 23 grados centígrados.

A lo largo de la tarde, la temperatura aumentará levemente, pues se prevé que llegue a los 29 grados centígrados.

Durante este período, el cielo pasará a estar totalmente nublado, por lo que si hará una salida se recomienda extremar precauciones y manejar con cuidado, pues para esta parte de la jornada se prevé un 25% de probabilidad de precipitaciones.

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 27 grados centígrados y los cielos pasen a estar parcialmente nublados, proporcionando una noche fresca y no se descarta una lluvia ligera durante las últimas horas del día.

El amanecer se registrará a las 06:26 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:52 pm, lo que nos brindará un total de 12 horas y 26 minutos de luz diurna.

Comentarios