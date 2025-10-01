Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_01_at_10_05_19_PM_451ae87c33
Nuevo León

Propone PAN crear portal de protección y bienestar animal para NL

Myrna Grimaldo propuso la creación de un portal estatal para garantizar transparencia en la protección animal en NL, con información actualizada y accesible

  • 01
  • Octubre
    2025

La diputada panista, Myrna Grimaldo Iracheta, propuso la creación del portal estatal de protección y bienestar animal con el objetivo de vigilar y transparentar la información relativa a la protección de los animales de compañía en Nuevo León. 

La iniciativa, presentada como una reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado, busca establecer un mecanismo de acceso público y transparente a la información en esta materia. 

La propuesta consiste en la adición de la Fracción LI al Artículo 3 y el Capítulo V bis "Del Portal Estatal de Protección y Bienestar Animal", que incluye cuatro nuevos artículos. 

La legisladora explicó que la reforma establece la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente, en coordinación con Salud, Parques y Vida Silvestre, y los Municipios, para habilitar y administrar este portal de acceso público. 

La Secretaría de Medio Ambiente sería la responsable de la administración y actualización del sitio, mientras que las demás autoridades deberán remitir la información correspondiente. Además, la iniciativa establece que la omisión de actualización de la información será causa de responsabilidad administrativa. 

Grimaldo Iracheta destacó que la principal novedad del portal será la transparencia. 

"¿Qué novedades nos va a traer este portal? "Principalmente transparencia, principalmente la obligación de que se esté subiendo toda la información exacta y puntual de todos los municipios y no solo individual", señaló. "La responsabilidad de la conducción del portal sería de la Secretaría de Medio Ambiente [...] todos los Municipios tendrían la obligación de estar subiendo la información en forma trimestral para que el ciudadano la pueda consultar". 

El sitio web deberá contar con una amplia gama de datos detallados para el conocimiento público, entre ellos registros oficiales: Asociaciones, criaderos y clínicas veterinarias autorizadas, centros de atención: Ubicación, animales resguardados, campañas y estadísticas, informes: De inspecciones y directorio de servicios autorizados, información adicional: Sobre fauna silvestre, convenios, reportes de la sociedad civil, así como opiniones y actas del Consejo Ciudadano. 

La diputada mencionó que estados como la Ciudad de México y Jalisco ya cuentan con portales oficiales para la protección animal, sirviendo de ejemplo para la implementación en Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_fime_vs_facdyc_fbee4be5e4
Osos de FIME vs. Lechuzas de FACDYC... ¡Duelo de poder a poder!
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_01_11_PM_3233f0ac58
Ofrece Guadalupe más de 17 mil servicios veterinarios
6876c46f_e630_4680_9c90_4338f6a5e56f_061c036b70
Cabildo de Ramos Arizpe aprueba Ley de Ingresos 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6_9c42a7f4b0
Reseña: Más fuerte que tus miedos de Kristen Helmstetter
EH_UNA_FOTO_33_9af972c9d8
¿Estás dando a tus hijos suficiente vitamina T?
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_51_20_PM_c98ef6dba5
Moderniza NL parabuses con enfoque en seguridad y accesibilidad
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
nl_apps_de_comida_a2264054d7
Usuarios denuncian retrasos y pérdidas en pedidos de comida
publicidad
×