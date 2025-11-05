Propone PRI ley para fomentar donación de órganos en NL

La diputada del PRI, Gabriela Govea López, presentó este miércoles una iniciativa para expedir la nueva Ley para el Fomento de una Cultura de Donación Voluntaria de Sangre y Procuración del Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.

Esta iniciativa busca fortalecer la cultura de la donación de sangre, trasplante de órganos y tejidos en Nuevo León y se compone de IV capítulos, 63 artículos y 5 transitorios.

Durante su presentación en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, Govea López estuvo acompañada por sus homólogos Armida Serrato Flores, Fernando Aguirre Flores, por el nefrólogo César Eduardo Barragán y por Sofía Galván, a quien le realizaron un trasplante de riñón.

“Con esta iniciativa se busca fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre, la procuración de trasplante de órganos, células y tejidos”, explicó la diputada.

Por su parte, la diputada Armida Serrato subrayó que dicha propuesta reconoce la donación de sangre, órganos y tejidos como un acto solidario que puede salvar o mejorar la vida de las personas.

“Esta iniciativa de ley va a venir a cambiar la manera en cómo las personas vemos o debemos ver el tema de la donación de órganos. Hasta el día de hoy hemos estado regulándonos por una Ley General de Salud, pero que Nuevo León no tenga una ley respecto a la donación de órganos definitivamente es un paso muy importante”, destacó Serrato Flores.

Dicha iniciativa señala que solo una donación de sangre puede beneficiar hasta tres personas, y que la donación de órganos es uno de los avances más relevantes de la medicina moderna.

Por último, Govea López afirmó que se busca consolidar una regulación integral que proporcione certeza jurídica y mejore los procedimientos de donación y trasplante en la entidad.

