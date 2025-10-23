Propone PRI prohibir cirugías estéticas a menores

Las diputadas Armida Serrato Flores y Gabriela Govea López presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud para prohibir la práctica de cirugías plásticas y estéticas a menores de 18 años.

De acuerdo con el anexo presentado el expediente 20210/LXXVII que contiene iniciativas de reforma presentadas durante el mes de agosto en materia de cirugías estéticas, las cuales serán dictaminadas en la Comisión de Salud.

Serrato Flores precisó que no hay una legislación que establezca una edad mínima para someterse a cirugías estéticas, lo que permite que los adolescentes se sometan a estos procedimientos sin supervisión, ni protocolos médicos.

“Cada vez más jóvenes, incluso menores de edad, están siendo expuestos a presiones sociales y estereotipos de belleza poco realistas que los empujan a someterse a cirugías sin dimensionar los riesgos físicos, emocionales y desarrollo integral. Es mi responsabilidad como legisladora garantizar su protección y bienestar”, aseveró.

De acuerdo con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, México ocupa el octavo lugar mundial en cirugías de aumento mamario practicadas a menores de edad, tal es el caso de Paloma Nicole, de 14 años que murió tras una cirugía estética, realizada en Durango.

“Queremos proteger la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, evitando que decisiones motivadas por la presión social o la desinformación pongan en riesgo su integridad”, enfatizó.

Ambas diputadas reiteraron que es fundamental que además se regule el ejercicio profesional, se exija la cédula y certificación vigente de especialidad médica.

