Nuevo León

Proponen cinco agravantes por suplantación de identidad

La diputada de PAN, Myrna Grimaldo busca reformar el Código Penal de Nuevo León para detallar conductas agravantes del delito de suplantación de identidad

La diputada de Acción Nacional Myrna Grimaldo Iracheta presentó este jueves una iniciativa para ampliar la tipificación del delito de suplantación de identidad en el Código Penal del Estado de Nuevo León, incorporando cinco agravantes específicas.

La propuesta, registrada en la Oficialía de Partes del Congreso Local, adiciona un Artículo 444 Bis que define las siguientes conductas:

  1. Uso de medios electrónicos o telemáticos para asumir la identidad de otra persona con fines de lucro indebido o daño patrimonial.
  2. Transferencia, posesión o uso de datos identificativos ajenos para cometer o favorecer actividades ilícitas.
  3. Apropiación de identidad en internet o sistemas informáticos para causar daño moral o patrimonial u obtener un beneficio indebido.
  4. Consentir que otra persona suplante la propia identidad o utilice datos personales con fines ilícitos.
  5. Valerse de homonimia, parecido físico o similitud de voz para generar daño o beneficio indebido.

Grimaldo Iracheta explicó que la finalidad del 444 Bis es precisar los casos de suplantación de identidad que actualmente quedan ambiguos en el artículo 444, especialmente con el aumento de casos relacionados con la Inteligencia Artificial. La diputada mencionó que en 2024 se reportaron más de 4 millones de incidentes de este tipo solo en Nuevo León.

Actualmente, la penalidad por este delito va de tres a ocho años de prisión y multas de mil a dos mil cuotas, equivalentes a 113,140 y 226,280 pesos. El delito se tipificó originalmente en 2013 y se reformó en 2019 para aumentar la severidad cuando se comete utilizando funciones públicas o profesionales.

Estudios y reportes periodísticos colocan a México entre los países con mayor incidencia de robo de identidad, con un crecimiento del 52% y 4.4 millones de reclamaciones bancarias, situando al país en el octavo lugar mundial en este delito, según el Banco de México.


