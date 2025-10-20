Cerrar X
Nuevo León

Proponen crear 'Comisión Especial de Grandes Eventos'

Dicha iniciativa busca garantizar que los eventos de alto impacto generen beneficios económicos, sociales, y ambientales sostenibles para la ciudadanía

  • 20
  • Octubre
    2025

El diputado de Morena Jesús Elizondo Salazar presentó una iniciativa de reforma para crear la Comisión Especial de Grandes Eventos, que fortalezca la planeación, coordinación y supervisión de los eventos nacionales e internacionales que se realicen en la entidad.

La propuesta es una reforma a la Ley de Fomento al Turismo del estado y busca garantizar que los eventos de alto impacto generen beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales sostenibles para la población.

“Nuevo León tiene la oportunidad histórica de consolidarse como un destino turístico internacional.

“Pero para lograrlo, necesitamos planeación técnica, coordinación interinstitucional y transparencia en el uso de los recursos públicos. Esta Comisión permitirá profesionalizar la organización de eventos masivos y asegurar que dejen un legado positivo para las y los nuevoleoneses”, dijo el diputado morenista, Jesús Elizondo.

Esta Comisión Especial de Grandes Eventos sería un órgano colegiado de carácter consultivo y coordinador, adscrito a la Secretaría de Turismo y se integraría por representantes del sector público, privado, académico y social.

Sus principales funciones serían coordinar la participación de dependencias, municipios y sectores empresariales en la organización de grandes eventos; supervisar proyectos de infraestructura, movilidad y servicios turísticos asociados; y evaluar los impactos económicos, sociales, ambientales y urbanos que estos generen.

“Queremos que los grandes eventos sean motor de desarrollo, no fuente de desorden. La Comisión garantizará que se cumplan criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y protección ambiental en cada evento que se celebre en Nuevo León”, agregó Elizondo.

Esto sería de cara al Mundial FIFA 2026, para que los principales municipios involucrados como Monterrey, Guadalupe, San Pedro y Apodaca puedan tener un trabajo en equipo de mano de la Secretaría de turismo y otros sectores públicos y privados.


Comentarios

