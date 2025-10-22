Proponen mesas de trabajo para fortalecer alertas inmobiliarias

El Diputado local del PRI, Javier Caballero, propuso la realización de mesas de trabajo con el fin de fortalecer el mecanismo de “Alerta Inmobiliaria o Catastral”.

Dentro de la presentación, el también presidente de la Comisión de Seguridad, destacó que la certeza jurídica sobre la propiedad es fundamental para garantizar la estabilidad económica y la confianza social, por lo que consideró urgente implementar medidas que prevengan fraudes y despojos cometidos mediante suplantación de identidad, falsificación de documentos o manipulación de registros públicos.

“El despojo de inmuebles no solo afecta el patrimonio de las familias, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger sus derechos de propiedad. Con esta propuesta, buscamos brindar herramientas tecnológicas y legales que permitan a los nuevoleoneses reaccionar a tiempo ante cualquier intento irregular sobre sus bienes”, expresó Caballero Gaona.

“Estoy planteando la realización de mesas de trabajo encabezadas por las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública y Legislación, con la participación de autoridades estatales y municipales, áreas catastrales, colegios de notarios, representantes del sector inmobiliario y especialistas en la materia”, agregó.

El objetivo de las mesas será analizar, debatir y generar propuestas que fortalezcan el sistema de alerta inmobiliaria, un mecanismo que permite a los propietarios recibir notificaciones inmediatas sobre cualquier movimiento o trámite relacionado con sus inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad o las dependencias municipales competentes.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los legisladores presentes durante la sesión ordinaria y se espera que las modificaciones que salgan de las mesas de trabajo se aprueben durante este mismo periodo.

Comentarios