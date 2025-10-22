Cerrar X
Javier_Caballero_bdfff91595
Nuevo León

Proponen mesas de trabajo para fortalecer alertas inmobiliarias

El también presidente de la Comisión de Seguridad, destacó que la certeza jurídica sobre la propiedad es fundamental para garantizar la estabilidad económica

  • 22
  • Octubre
    2025

El Diputado local del PRI, Javier Caballero, propuso la realización de mesas de trabajo con el fin de fortalecer el mecanismo de “Alerta Inmobiliaria o Catastral”.

Dentro de la presentación, el también presidente de la Comisión de Seguridad, destacó que la certeza jurídica sobre la propiedad es fundamental para garantizar la estabilidad económica y la confianza social, por lo que consideró urgente implementar medidas que prevengan fraudes y despojos cometidos mediante suplantación de identidad, falsificación de documentos o manipulación de registros públicos.

“El despojo de inmuebles no solo afecta el patrimonio de las familias, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger sus derechos de propiedad. Con esta propuesta, buscamos brindar herramientas tecnológicas y legales que permitan a los nuevoleoneses reaccionar a tiempo ante cualquier intento irregular sobre sus bienes”, expresó Caballero Gaona.

“Estoy planteando la realización de mesas de trabajo encabezadas por las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública y Legislación, con la participación de autoridades estatales y municipales, áreas catastrales, colegios de notarios, representantes del sector inmobiliario y especialistas en la materia”, agregó.

El objetivo de las mesas será analizar, debatir y generar propuestas que fortalezcan el sistema de alerta inmobiliaria, un mecanismo que permite a los propietarios recibir notificaciones inmediatas sobre cualquier movimiento o trámite relacionado con sus inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad o las dependencias municipales competentes.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los legisladores presentes durante la sesión ordinaria y se espera que las modificaciones que salgan de las mesas de trabajo se aprueben durante este mismo periodo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

download_4e9f57e935
Concluye conservación del mural Alegoría de la Producción
d23d95a8_3c30_4ddf_b4a9_344f8c5b9cf5_e25dea4b2d
Restauran mural de Fermín Revueltas en Centro de las Artes
9d453daefc763957f9779857b19e5f5580ee7f0f_3f38fa858f
Bryan Cranston celebra nuevas protecciones en Sora 2
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_4e2e44d07b
Envían asociaciones más de 30 toneladas de ayuda a Veracruz
iron_maiden_82b86581fa
Iron Maiden regresa a México con su gira 'Run For Your Lives'
EH_UNA_FOTO_29455bc6a9
Develan placa en honor a Mauricio Fernández en San Pedro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×