Proponen reforzar a PC por aumento de viviendas verticales

Ante el crecimiento de las viviendas verticales en la Zona Metropolitana de Monterrey, se requieren conocimiento en los cuerpos de rescate para que puedan saber qué hacer en incidentes en las alturas, por lo cual se propuso una reforma a la Ley de Protección Civil para lograrlo.

La iniciativa fue propuesta por el diputado de, PRI, Javier Caballero en donde se especifica que se deberán impartir capacitaciones especializadas en rescates verticales a los elementos de todas las corporaciones de Protección Civil tanto del estado, como para todos aquellos que son de los municipios metropolitanos.

“En la zona metropolitana de Monterrey se están construyendo muchos edificios que tienen una altura de más de 12, 14 pisos y no existe estipulada ninguna capacitación para los elementos de auxilio para cuando se presente una contingencia en las alturas.

“Esta modificación contempla que a través de Protección Civil del Estado se impartan capacitaciones a las corporaciones de auxilio de la zona metropolitana que es donde está registrando crecimiento de manera vertical, para estar preparados para cualquier situación de riesgo que se dé a más de 10 o 12 pisos de altura”, dijo el diputado Javier Caballero.

Las capacitaciones deberán atender los riesgos prioritarios definidos en el Programa Estatal de Protección Civil para que se garantice la actualización permanente de estos incidentes en edificios verticales, como en incendios forestales y otras contingencias.

