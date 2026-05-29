Protección Civil fortalece prevención en escuelas de NL

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención desde las aulas, autoridades estatales supervisaron las actividades del programa “Protección Civil en tu Escuela”, una estrategia que busca capacitar a estudiantes, docentes y padres de familia para actuar de manera adecuada ante situaciones de emergencia.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, acudió a una de las jornadas organizadas por Protección Civil Nuevo León, donde destacó la importancia de preparar a la población desde edades tempranas para responder de forma oportuna ante contingencias y fomentar hábitos de autoprotección tanto en los hogares como en los centros educativos.

Impulsan cultura de prevención entre estudiantes

Durante el recorrido, Flores Serna subrayó que la preparación ciudadana cobra especial relevancia ante la llegada de eventos de gran convocatoria que tendrá la entidad en los próximos años, por lo que consideró fundamental que niñas y niños conozcan cómo reaccionar ante diferentes escenarios de riesgo.

“Tenemos que estar preparados para tener una reacción adecuada en caso de que se presente alguna contingencia. Tendremos eventos masivos en los que nos tenemos que cuidar entre todos”.

El funcionario añadió que la participación de los menores es clave para fortalecer una cultura preventiva que pueda extenderse a sus hogares y comunidades, contribuyendo a generar entornos más seguros.

Capacitación para actuar ante emergencias

Como parte del programa, personal operativo e instructores especializados desarrollaron actividades enfocadas en la protección civil, la prevención de accidentes y el reconocimiento de riesgos dentro de los planteles escolares.

Además, se impartieron dinámicas relacionadas con el uso correcto del número de emergencias 9-1-1, protocolos básicos de actuación y medidas de seguridad que pueden aplicarse en situaciones de emergencia.

El director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos, señaló que acercar a las nuevas generaciones al trabajo que realiza la corporación permite generar mayor conciencia sobre la importancia de la prevención y la preparación ciudadana.

“Es muy importante preparar a nuestras niñas y niños para cualquier contingencia que pudiera presentarse. Todas y todos somos Protección Civil y seguiremos promoviendo esta cultura preventiva”.

Participan corporaciones y grupos especializados

Las jornadas contaron con la participación de instructores de capacitación y personal operativo de Protección Civil Nuevo León, además de integrantes del Grupo Voluntario Manada K9, Seguridad Escolar, la empresa asesora Grateksa y Bomberos Nuevo León.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades estatales para fortalecer la preparación de la población ante emergencias y fomentar una cultura de prevención que contribuya a reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de la comunidad.

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