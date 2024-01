Publica TEPJF proyecto a favor de Rosaura Guerra

“El PRIAN lo único que ha hecho es utilizar la ley sabiendo que no tiene una resolución favorable solamente para dilatar un derecho qué me corresponde y que hoy por hoy ya son 105 días desde que no he podido tomar protesta en esta legislatura"

"Y es por eso que hoy los convoco para que se den cuenta como sí vivimos en un estado de derecho, pero no tenemos que quitar el dedo de renglón cuando se están vulnerando nuestros derechos y en este caso mis derechos lo están siendo, lo que perjudica al distrito 6 que tiene 105 días sin ser representado”

Rosaura Guerra