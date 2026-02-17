Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
miercoles_de_ceniza_7e11832584
Nuevo León

¿Qué simboliza la quema de las palmas para la ceniza?

Cientos de católicos se reúnen en las misas y sacramentos para escuchar la palabra de Dios, para dar inicio a la Cuaresma

  • 17
  • Febrero
    2026

Para tener la ceniza que se impondrá en la frente de los feligreses este miércoles, inicio de la Cuaresma, en las parroquias desde los días previos se hizo la quema de palmas, y acudimos a la Misión Parroquial San Pedro y San Pablo, en el municipio de Salinas Victoria.

Ahí no hay construcción de Ia Iglesia, es sólo un predio ajeno con un cobertizo y con modestas bancas para sentarse.
Pero la Iglesia está donde están los feligreses... y ellos tienen la esperanza de que algún día se haga realidad la edificación del templo.

El Padre Óscar Lomelín Blanco, rector de la Misión Parroquial San Pedro y San Pablo, reconoce que el empuje de los fieles católicos del sector, principalmente oriundos de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, es muy superior a todo.

"La mayoría viene con mucha fe, con mucho ánimo, con muy buena religiosidad, así que las dificultades materiales de no contar con el templo ni instalaciones, se suple con el entusiasmo y la fe de la gente", expresó.

Eso es fe. Observe: sin haber templo, cientos de católicos se reúnen en las misas y sacramentos para escuchar la palabra de Dios.

¿Qué simboliza quemar las palmas benditas del Domingo de Ramos del año pasado para este Miércoles de Ceniza?

Representa que todo lo material es pasajero. Las cenizas simbolizan humildad, penitencia y conversión.

"Es un signo externo, de conversión, de deseo de conversión, de arrepentimiento y simboliza lo frágil y lo fuerte que es la vida, esas palmas estaban verdes, terminaron secas, en cenizas, y recuerda que somos polvo, venimos del polvo y al polvo hemos de a volver. Cuando una persona no tiene el horizonte de su vida, toma ciertas decisiones, y cuando sabe que la a vida es corta, la aprovecha mejor", expresó.

El colaborador en la Sacristía, Francisco Manuel González Perales, agradeció a la comunidad por aportar las palmas.

"La ceniza es lo que queda, el desecho de algo que ha sido consumido por el fuego, entonces la hemos incinerado, la hemos dejado enfriar y luego la hemos triturado para bendecirse e imponerse a los fieles en señal de este Miércoles de Ceniza... estoy con la voluntad, con el amor a Dios y el amor a su pueblo de servirle", expuso.

En Miércoles de Ceniza y todo el año, recuerde: polvo somos y en polvo nos convertiremos...


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sga_258a057e09
Arrancan los operativos sanitarios por Cuaresma en Matamoros
sdfh_7589e76681
Comienza la Cuaresma en Matamoros con imposición de ceniza
operativo_miercoles_de_ceniza_catedral_monterrey_2030caf007
Arranca Policía de Monterrey operativo por Miércoles de Ceniza
publicidad

Últimas Noticias

sga_258a057e09
Arrancan los operativos sanitarios por Cuaresma en Matamoros
sdfh_7589e76681
Comienza la Cuaresma en Matamoros con imposición de ceniza
Whats_App_Image_2026_02_18_at_6_12_37_PM_cf37b03d62
Se dan encontronazo en el Congreso por reforma de rentas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×