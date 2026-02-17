¿Qué simboliza la quema de las palmas para la ceniza?

Para tener la ceniza que se impondrá en la frente de los feligreses este miércoles, inicio de la Cuaresma, en las parroquias desde los días previos se hizo la quema de palmas, y acudimos a la Misión Parroquial San Pedro y San Pablo, en el municipio de Salinas Victoria.

Ahí no hay construcción de Ia Iglesia, es sólo un predio ajeno con un cobertizo y con modestas bancas para sentarse.

Pero la Iglesia está donde están los feligreses... y ellos tienen la esperanza de que algún día se haga realidad la edificación del templo.

El Padre Óscar Lomelín Blanco, rector de la Misión Parroquial San Pedro y San Pablo, reconoce que el empuje de los fieles católicos del sector, principalmente oriundos de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, es muy superior a todo.

"La mayoría viene con mucha fe, con mucho ánimo, con muy buena religiosidad, así que las dificultades materiales de no contar con el templo ni instalaciones, se suple con el entusiasmo y la fe de la gente", expresó.

Eso es fe. Observe: sin haber templo, cientos de católicos se reúnen en las misas y sacramentos para escuchar la palabra de Dios.

¿Qué simboliza quemar las palmas benditas del Domingo de Ramos del año pasado para este Miércoles de Ceniza?

Representa que todo lo material es pasajero. Las cenizas simbolizan humildad, penitencia y conversión.

"Es un signo externo, de conversión, de deseo de conversión, de arrepentimiento y simboliza lo frágil y lo fuerte que es la vida, esas palmas estaban verdes, terminaron secas, en cenizas, y recuerda que somos polvo, venimos del polvo y al polvo hemos de a volver. Cuando una persona no tiene el horizonte de su vida, toma ciertas decisiones, y cuando sabe que la a vida es corta, la aprovecha mejor", expresó.

El colaborador en la Sacristía, Francisco Manuel González Perales, agradeció a la comunidad por aportar las palmas.

"La ceniza es lo que queda, el desecho de algo que ha sido consumido por el fuego, entonces la hemos incinerado, la hemos dejado enfriar y luego la hemos triturado para bendecirse e imponerse a los fieles en señal de este Miércoles de Ceniza... estoy con la voluntad, con el amor a Dios y el amor a su pueblo de servirle", expuso.

En Miércoles de Ceniza y todo el año, recuerde: polvo somos y en polvo nos convertiremos...

Comentarios