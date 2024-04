Quiere MC que fiscales no sean 'amigos' del PRI y PAN

“Queremos fortalecer el Sistema Estatal de Anticorrupción, hay siete leyes que no han podido armonizarse con el Sistema Nacional de Anticorrupción, Nuevo León se ha quedado atrás, eso (la armonización) garantizaría que los titulares de estos organismos sean verdaderamente autónomos, que satisfaga que cada uno de ellos ha sido elegido dentro de una evaluación, en base a consulta con la sociedad civil y con universidades, que lleguen los mejores a las titularidades de estas áreas"

“Pero al mismo tiempo esta nueva reglamentación también nos permite que quien no esté ejerciendo su cargo de manera adecuada sea retirado de este cargo, entonces no es otra cosa más que fortalecer nuestro sistema de anticorrupción, cosa que no ha querido el PRIAN y que ahora sí con esta mayoría en el Congreso del Estado lo podamos lograr”, dijo Pámanes.