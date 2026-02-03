Podcast
Nuevo León

Realiza Guadalupe alianza estratégica con la COESAMED

El alcalde subrayó que este convenio es una herramienta clave para defender los derechos de los guadalupenses en situaciones críticas

  • 03
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de brindar certidumbre y apoyo a los ciudadanos ante posibles irregularidades en la atención médica, el municipio de Guadalupe y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (COESAMED) formalizaron una alianza estratégica de colaboración.

El acuerdo, firmado por el alcalde Héctor García y la titular de la COESAMED, Rosa María Díaz, busca potenciar las capacidades del Centro de Mediación Municipal, permitiendo que las inconformidades relacionadas con servicios de salud cuenten con una vía de resolución pacífica y eficiente.

El alcalde subrayó que este convenio es una herramienta clave para defender los derechos de los guadalupenses en situaciones críticas, tales como negativa de servicios médicos, falta de información adecuada por parte de profesionales de la salud y deficiencias en la prestación de servicios sanitarios.

“En los recorridos que realiza personal del Municipio por los distintos sectores, pueden encontrar algún asunto relacionado con la prestación de servicios de salud y donde la gente no cuenta con la orientación adecuada, podemos ayudarlos y decirles sobre este convenio con la COESAMED y puedan recibir asesoría y en la medida que sea posible, medien y resuelvan el tema”, expresó el edil.

Un punto medular de esta sinergia, indicaron, es la profesionalización del personal municipal. Servidores públicos de diversas áreas serán capacitados por la COESAMED para actuar como primeros respondientes.

Esto permitirá identificar casos desde el territorio, ofrecer orientación inicial y asegurar una canalización efectiva hacia el organismo estatal.

Con esta acción, las autoridades municipales informaron que Guadalupe se posiciona a la vanguardia en la protección ciudadana, privilegiando la conciliación sobre el litigio y garantizando que el acceso a la salud vaya acompañado de un trato digno y profesional.


Comentarios

