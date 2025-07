Realiza IMSS NL 185 trasplantes en primer semestre de 2025

Durante los primeros seis meses del año, en las diferentes unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, se realizaron 185 trasplantes de órganos, tejidos y células, brindando una nueva oportunidad de vida a pacientes con enfermedades crónicas o avanzadas.

Del 1 de enero al 30 de junio, se efectuaron 65 trasplantes de córnea, 65 de médula ósea, 37 de riñón, 14 de hígado, 3 de corazón y uno de pulmón.

Estos procedimientos fueron realizados por equipos médicos especializados en la UMAE Hospital de Especialidades No. 25, la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 y el hospital general de zona No. 33.

Los trasplantes se realizan con éxito, ya que las unidades médicas del IMSS cuentan con personal altamente capacitado y comprometido con la atención integral de cada paciente.

Una sola persona puede donar múltiples órganos y tejidos como pulmones, hígado, páncreas, riñones, córneas, válvulas cardiacas, piel y tejido musculoesquelético, lo que podría beneficiar a más de 100 personas.

Quienes deseen registrarse como donadores pueden hacerlo en la página oficial del Centro Nacional de Trasplantes www.gob.mx/cenatra.

El IMSS recuerda que, aunque una persona se registre como donadora, es fundamental que su familia esté enterada y respalde esa decisión, ya que son ellos quienes autorizan la donación al momento del fallecimiento.

Comentarios