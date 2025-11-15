Cerrar X
Nuevo León

Realiza Monterrey jornada de limpieza en cuatro colonias

  • 15
  • Noviembre
    2025

El municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, celebró este sábado una jornada de limpieza y mantenimiento en diversos puntos de la ciudad.

Algunas de las labores que realizó el personal son recolección de basura, retiro de llantas y escombro que invadían las calles y banquetas, barrido manual, fumigación, bacheo, reparación de luminarias, pintura de cordones en calles.

Las colonias que se vieron beneficiadas con esta jornada de limpieza y mantenimiento fueron Nueva Galicia, Villa los Pinos, Los Cedros, Asarco y Ampliación Nogales.

Al respecto, Hugo Salinas, titular de Servicios Públicos, apuntó que estas jornadas, instruidas por el alcalde de la capital regia, Adrián de la Garza, buscan prevenir riesgos sanitarios por la acumulación de residuos en sitios no adecuados, además de mantener entornos seguros y mejorar la imagen urbana.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con enaltecer el entorno urbano e incrementar el bienestar de las familias regias.


