Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_edb4068b04
Nuevo León

Realiza Samuel recorrido previo al arranque del Tren del Norte

El gobernador de Nuevo León y funcionarios federales se reunieron en Salinas Victoria para dar inicio a las obras del Tren Saltillo - Nuevo Laredo

  • 09
  • Septiembre
    2025

Minutos antes del arranque de obras del Tren Saltillo - Nuevo Laredo de pasajeros, funcionarios estatales y federales se reunieron previo al anuncio.

Se trata del tramo Unión San Javier - Arroyo El Sauz; la cita fue en Salinas Victoria, lugar donde iniciarán los trabajos para comenzar la construcción de este nuevo medio de transporte.

Fue en punto de las 6:30 horas de este martes que el gobernador de Nuevo León, junto a Hernán Villarreal, arribó a dicha zona para realizar un recorrido previo al evento.

Algunas de las características de este tramo son que la vía será sencilla, contará con 30 puentes ferroviarios, 15 pasos vehiculares a nivel más uno superior.

Además, tendrá una estación y se necesitarán 146 obras de drenaje y el tren alcanzará velocidades máximas de 160 a 200 kilómetros por hora.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
6f641875_6f10_42cf_bf24_a5acc799131f_347142713f
Proyectan hasta 15 rutas gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo
EH_UNA_FOTO_30_9a05671e37
Revelan posibles causas de derrumbe que dejó 98 muertos en Miami
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_10_at_1_36_41_AM_76727d3e51
Darvin Chávez, exjugador de Rayados, está de manteles largos
david_lynch_a_traves_de_la_musica_10_canciones_mas_alla_del_cine_bd98297395
Cines de México realizarán homenaje póstumo a David Lynch
escena_jessie_joy_9077232a26
Jesse y Joy no se guardarán nada en su nuevo documental
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
nl_lluvia_inundaciones_d588b5bb0d
Cae en NL en 24 horas lo equivalente a toda la lluvia de agosto
publicidad
×