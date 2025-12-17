Podcast
Nuevo León

Realiza Santa Catarina primer desfile navideño de la temporada

El alcalde Jesús Nava, acompañado de su familia, encabezó el desfile navideño en donde estuvieron personajes como Santa Claus y El Grinch

La magia de la Navidad inundó las calles de Santa Catarina, con el primer desfile navideño de seis que alistó el Gobierno Municipal.

Alrededor de 2 mil familias disfrutaron del desfile encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, su esposa Paola García Yves y sus hijos Alex, María Paola y Oliver, donde en el tradicional trineo con Santa Claus, El Grinch, los monos de nieve, entre otros personajes llevaron alegría a los asistentes.

“Es el primero de los seis desfiles que hemos preparado para todas las familias, queremos que estas fiestas navideñas en todos los hogares reinen la paz y el amor”, expresó el edil.

Niños, acompañados de sus padres se dieron cita en las calles de los sectores Privadas de Santa Catarina, Residencial Santa Catarina y Puerta Mitras para presenciar el contingente de diez carros alegóricos que contagiaron a chicos y grandes del espíritu de la Navidad.

Los Poli Claus en sus motos abrieron paso al contingente, al mismo tiempo que saludaban a las niñas y niños que acudieron a ver el desfile navideño.

Con música y cánticos navideños, los asistentes vivieron un ambiente de unión y de convivencia familiar con este primer desfile.

Los siguientes desfiles se realizarán de martes a viernes y el lunes 22 de diciembre, a partir de las 7:00 pm, y sus rutas comprenderán sectores como Fama 3, San Humberto, Mártires de Cananea, López Mateos, Villas del Mirador, Infonavit Huasteca, Lomas de Santa Catarina y el centro.


