Nuevo León

Realizan operativo chocolate ante bajas temperaturas en Monterrey

Personal de Protección Civil del Estado repartió cobijas y chocolate caliente ante las bajas temperaturas. El operativo se realizó en la avenida Pino Suárez

Ante las bajas temperaturas, personal de Protección Civil del Estado repartió cobijas y chocolate. 

A bordo de varias unidades, el personal de esta corporación llegó hasta la avenida Pino Suárez. Frente a las instalaciones del hospital de zona número 21 del IMSS, repartió el alimento caliente. 

Los rescatistas ayudaron a las personas en condición de calle que duermen sobre la banqueta de esa avenida y afuera del hospital. 

Este operativo se llevó a cabo luego de que la temperatura llegó a un dígito durante la madrugada y mañana del lunes en Monterrey. 

Este recorrido seguirá durante las próximas horas mientras permanezca la onda gélida en la región.


