Nuevo León

Realizan operativo contra comercio informal  en la Macroplaza

La acción tuvo como propósito poner fin a la proliferación de puestos que se habían apropiado de zonas peatonales, obstruyendo el libre paso de visitantes

  • 27
  • Noviembre
    2025

Un operativo coordinado entre el gobierno del Estado y el municipio de Monterrey se llevó a cabo la noche del miércoles 26 en la Macroplaza, con el objetivo de retirar comerciantes informales instalados de manera irregular y recuperar el espacio público para los ciudadanos.

En la intervención participaron activamente el Estado a través de Parque Fundidora, Monterrey con la Dirección de Comercio y Secretaría de Seguridad Pública municipal y Fuerza Civil.

"Las calles son para los ciudadanos"

La acción tuvo como propósito central poner fin a la proliferación de puestos que se habían apropiado de zonas peatonales, obstruyendo el libre paso de visitantes. Además, se buscó frenar la venta de mercancía ilegal y productos de posible procedencia ilícita o piratería.

Las autoridades señalaron que el operativo responde a múltiples reportes ciudadanos sobre el uso indebido del icónico espacio público de la ciudad.

"La Macroplaza es un espacio público, icónico de la ciudad, pensado para el uso y disfrute de todas las personas. En los últimos meses, estos grupos de puesteros se habían apropiado de áreas peatonales, obstruyendo pasos, ocupando banquetas y afectando la experiencia de visitantes y familias que diariamente recorren la zona", informaron las dependencias participantes.

El objetivo fundamental, aseguraron, es recuperar el espacio para la gente, garantizar el orden, la seguridad y la certeza a la población, manteniendo libre un lugar que pertenece a todos. 

Las autoridades confirmaron que continuarán trabajando coordinadamente para preservar la Macroplaza como un sitio seguro, limpio y accesible para la ciudadanía y los turistas.


