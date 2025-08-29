Cerrar X
Nuevo León

Realizan tres cateos en el municipio de Allende

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron tres cateos en diferentes inmuebles en Allende en base a narcomenudeo

  • 29
  • Agosto
    2025

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron tres cateos en diferentes inmuebles en Allende en base a narcomenudeo.

Los cateos se realizaron; el primero de ellos en la calle Andrés Sánchez, en la colonia Bernardo Reyes, en Allende.

Otro cateo se realizó en la calle David Cardozo Rodríguez en la colonia Los Perales.

El tercer cateo se realizó en la calle Gilberto Tamez en la colonia Los Perales en Allende.

En base a los permisos correspondientes por parte de un juez, quien otorgó los permisos para los cateos derivados de las investigaciones por narcomenudeo.

Los resultados se darán a conocer por las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 6.59.17 PM.jpeg


