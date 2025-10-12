Cerrar X
Nuevo León

Recauda Apodaca víveres para damnificados en Veracruz

Entre los víveres que se buscan recaudar en este centro de acopio se encuentran alimentos para bebé, artículos de higiene personal y de limpieza.

  • 12
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Apodaca instaló un centro de acopio en la planta baja de la Presidencia Municipal para recaudar víveres con el objetivo de solidarizarse con las familias damnificadas en el estado de Veracruz.

El director de Protección Civil Municipal, Alejandro Rovar, informó que esta acción se lleva a cabo por indicaciones del edil César Garza Arredondo, con el fin de reunir víveres y artículos de primera necesidad para las zonas más afectadas.

"Apodaca es un municipio solidario. Invitamos a la ciudadanía a sumarse a esta causa y traer su donativo al Auditorio Municipal, donde estaremos recibiendo alimentos no perecederos, alimentos para bebés, agua embotellada, artículos de higiene personal y productos de limpieza", señaló Tovar.

Entre los artículos que se solicitan para la colecta se destacan los alimentos para bebé, artículos de higiene personal y de limpieza.

Este centro de acopio estará abierto hasta el miércoles 15 de octubre, de 8:00 hrs a 20:00 hrs.


